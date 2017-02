Super Bowl LI: conheça Vic Beasley, defensive end do Atlanta Falcons

Super Bowl LI: conheça Vic Beasley

Mais uma temporada da National Football League (NFL) está chegando ao fim e neste domingo (5) será decidido o campeão da temporada. O Super Bowl LI irá coroar New England Patriots ou Atlanta Falcons, os vencedores das conferências AFC e NFC, respectivamente.

Em todas as equipes de futebol americano o quarterback (QB) é o principal jogador do time, entretanto, isso não significa que não tenham outros destaques. No Atlanta Falcons, por exemplo, o ótimo trabalho do técnico Dan Quinn tem consagrado todo o coletivo. Entre eles, podemos destacar o defensive end (DE) Vic Beasley.

Um defensive end (DE) se posiciona no canto da linha defensiva. Vic Beasley está na segunda temporada de carreira na NFL, mas o suficiente para já ter mostrado seu potencial. Na temporada 2016/17, teve médias de 15.5 sacks por jogo (líder da liga) e forçou seis fumbles. Além disso, foi eleito para o Pro Bowl 2016.

Curiosidades sobre Vic Beasley

Vic Beasley foi a oitava escolha do primeiro round do NFL Draft de 2015 após se destacar na Universidade de Clemson e ser vice-campeão do College National Championship. Foi eleito em 2014 o ACC Defensive Player of the Year e duas vezes (2013 e 2014) para o time da temporada da ACC (First Team All-ACC).

Na primeira temporada na NFL, teve médias de 4 sacks por partida, forçou dois fumbles e teve apenas uma interceptação, além de ter sido eleito para o Pro Bowl 2016. Já na segunda temporada, liderou a NFL em sacks com média de 15.5 por partida e forçou seis fumbles.