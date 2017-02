Super Bowl LI: conheça Devonta Freeman, running back do Atlanta Falcons

Super Bowl LI: conheça Devonta Freeman

Mais uma temporada da National Football League (NFL) está chegando ao fim e neste domingo (5) será decidido o campeão da temporada. O Super Bowl LI irá coroar New England Patriots ou Atlanta Falcons, os vencedores das conferências AFC e NFC, respectivamente.

Em todas as equipes de futebol americano o quarterback (QB) é o principal jogador do time, entretanto, isso não significa que não tenham outros destaques. No Atlanta Falcons, por exemplo, o ótimo trabalho do técnico Dan Quinn tem consagrado todo o coletivo. Entre eles, podemos destacar o running back (RB) Devonta Freeman.

Na falta de um alvo para lançar, o quarterback (QB) Matt Ryan sabe que tem um corredor habilidoso e ágil. Devonta Freeman ganhou moral no ataque terrestre dos Falcons e é um ótimo running back (RB). Na temporada 2016/17, Freeman anotou 13 touchdowns, sendo 11 deles correndo (melhor marca da carreira igualando 2015), além de ter corrido 1,079 jardas e 462 jardas com recepções.

Curiosidades sobre Devonta Freeman

Devonta Freeman foi a 103ª escolha do quarto round do NFL Draft de 2014 após boa passagem pela Universidade de Florida State onde foi duas vezes campeão da ACC (Atlantic Coast Conference). Foi duas vezes eleito para o Pro Bowl e liderou a NFL em touchdowns em corridas (11) em 2015.