Super Bowl LI: conheça Stephen Gostkowski, kicker do New England Patriots

Super Bowl LI: conheça Stephen Gostkowski

Mais uma temporada da National Football League (NFL) está chegando ao fim e neste domingo (5) será decidido o campeão da temporada. O Super Bowl LI irá coroar New England Patriots ou Atlanta Falcons, os vencedores das conferências AFC e NFC, respectivamente.

Em todas as equipes de futebol americano o quarterback (QB) é o principal jogador do time, entretanto, isso não significa que não tenham outros destaques. No New England Patriots, por exemplo, o ótimo trabalho do técnico Bill Belichick faz consagrar todo o coletivo. Entre eles, pode destacar o kicker (K) Stephen Gostkowski.

Apesar de ser uma posição 'desvalorizada', o kicker (K) pode decidir jogos - seja de forma positiva ou negativa. Os chutadores são responsáveis pelo kickoff, extra-point e field goals - o chute mais importante para eles pois este vale três pontos.

Historicamente o New England Patriots já teve grandes chutadores, como o Adam Vinatieri, que foi quatro vezes campeão do Super Bowl e foi fundamental com seus field goals. Vinatieri era conhecido por ser frio e decisivo. Entretanto, atualmente os Patriots tem um dos melhores kickers (K) da NFL. Trata-se de Stephen Gostkowski. Na temporada 2016/17, chutou 32 field goals e acertou 27 (84,4% de aproveitamento), além de ter acertado 46 de 49 extra-point (93,9% de aproveitamento).

Curiosidades sobre Stephen Gostkowski

Stephen Gostkowski foi 118ª escolha na quarta rodada do NFL Draft de 2006. Foi uma vez campeão do Super Bowl, quatro vezes eleito para o Pro Bowl e liderou a NFL em pontos cinco vezes (2008, 2012, 2013, 2014 e 2015).

Em 2014, Gostkowski bateu o recorde do New England Patriots de aproveitamento em field goal (94,6%). O kicker (K) também conseguiu o recorde de mais extra-point certos na temporada na história da NFL entre 2006 e 2016 (479, com 100% de aproveitamento por nove temporadas seguidas). Atualmente, é o jogador com mais pontos na história da franquia Patriots.