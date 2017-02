Super Bowl LI: conheça Julian Edelman, wide receiver do New England Patriots

Super Bowl LI: conheça Julio Edelman

Mais uma temporada da National Football League (NFL) está chegando ao fim e neste domingo (5) será decidido o campeão da temporada. O Super Bowl LI irá coroar New England Patriots ou Atlanta Falcons, os vencedores das conferências AFC e NFC, respectivamente.

Em todas as equipes de futebol americano o quarterback (QB) é o principal jogador do time, entretanto, isso não significa que não tenham outros destaques. No New England Patriots, por exemplo, o ótimo trabalho do técnico Bill Belichick faz consagrar todo o coletivo. Entre eles, podemos destacar também o wide receiver (WR) Julian Edelman.

Se o Atlanta Falcons aposta forte em Julio Jones, os Patriots não ficam atrás quando se trata de wide receiver (WR). Um dos principais recebedores de Tom Brady, Julian Edelman será mais uma vez alvo constante do QB. Para o desespero da defesa de Atlanta, Edelman segue vivendo grande fase e promete mais touchdowns no Super Bowl LI.

Na temporada 2016/17, Julian Edelman correu 1,106 jardas, teve 98 recepções e anotou 3 touchdowns. Apesar do número de TD's não ser dos melhores, o wide receiver (WR) foi fundamental nos playoffs e uma das peças mais importantes para o New England Patriots chegar em mais um Super Bowl.

Curiosidades sobre Julian Edelman

Julian Edelman foi a 232ª escolha do sétimo round do NFL Draft de 2009, após boa passagem pela Universidade de Kent State. Foi uma vez campeão do Super Bowl com o New England Patriots.