Super Bowl ao vivo: Jogo Atlanta Falcons x New England Patriots hoje em tempo real

Atlanta Falcons e New England Patriots venceram facilmente seus adversários nas finais de conferência e agora farão o jogo mais importante de temporada. Os Patriots tentam o seu quinto título em nove participações. Já os Falcons querem sua primeira conquista em duas participações – eles perderam para o Denver Broncos o Super Bowl XXXIII.

Neste domingo, às 21h30, horário de Brasília, o melhor ataque em pontos - o Atlanta Falcons - irá encarar a melhor defesa da NFL em pontos, o New England Patriots. No histórico de confrontos Falcons x Patriots ao vivo de melhores ataques contra melhores defesas, as defesas têm vantagem, porém esse Super Bowl não será definido apenas por esse aspecto.

Conheça o Atlanta Falcons: A cidade de Atlanta não tem muitas glórias esportivas nas quatro maiores ligas americanas, mas este ano a população da cidade do estado da Geórgia está esperançosa com a possibilidade do primeiro título do Super Bowl da franquia da NFL.

E eles deveriam estar mesmo com esperança. Os Falcons tiveram uma temporada histórica no lado ofensivo, que os levou para os playoffs com vantagem de jogar em casa contra todos os times, menos o Dallas Cowboys (não precisou). Agora nos playoffs, a sua defesa, principalmente o pass rush, que foi destaque nos jogos contra Seattle Seahawks e Green Bay Packers, apareceu.

Apesar de grandes partidas de Matt Ryan, Julio Jones, Devonta Freeman e Tevin Coleman, a defesa liderada por Vic Beasley Jr., Deion Jones e Keanu Neal tornou a vida de Russell Wilson e Aaron Rodgers um inferno. Wilson e Rodgers foram pressionados e apanharam praticamente o jogo todo. Eles ainda viram o jogo corrido de suas equipes ser anulado por grandes atuações de Jonathan Babineaux e Brooks Reed. Atuações que são comuns em campanhas de playoffs que acabam com vitórias no Super Bowl ao vivo.

Conheça o New England Patriots na SuperBowl ao vivo hoje: o New England Patriots também tem muitos motivos para acreditar que o Império criado por Bill Belichick e liderados por sua própria versão de Darth Vader que atende pelo nome de Tom Brady irá vencer no domingo.

Brady foi suspenso por quatro jogos e não participou dos primeiros jogos da temporada, mas isso não foi problema. Foram 3 vitórias e 1 derrota no período. Depois que Brady voltou, os Patriots perderam apenas um jogo, para o Seattle Seahawks fora de casa – Seahawks que foram dominados pelos Falcons nos Playoffs.

A defesa foi brilhante o ano todo e não há motivo para acreditar que não terão outra atuação boa no Super Bowl, a tarefa dessa vez será mais complicada, porém não impossível. Já o ataque espera contar com dificuldades defensivas dos Falcons para poder dominar o jogo. O treinador adversário, Dan Quinn, era o coordenador defensivo adversário no último título de Super Bowl dos Patriots. Naquele jogo o ataque de New England sofreu no começo, mas conseguiu se recuperar e ganhar a partida no fim.

♦ Melhor ataque x melhor defesa em pontos em SuperBowl: Pela sexta vez na história do Super Bowl, a decisão será disputada entre os times com melhor ataque em pontos marcados contra a melhor defesa em pontos cedidos. Contra as estatísticas, o Falcons tentará a vitória, enquanto o Pats tem os números à favor.

♦ Dinastia Brady: Atualmente, Tom Brady conquistou respeito e a posição de um dos melhores quarterbacks da história da NFL. Porém, o início como escolha de sexta rodada do Draft e a desconfiança enquanto novato foram um obstáculo. Depois de anos de trabalho e uma parceria vencedora com Belichick, o camisa 12 é hoje referência no que faz e criou uma grande dinastia no esporte.

♦ A vida do Falcons após o último Super Bowl disputado: Após a decisão do Super Bowl XXXII, em 1998, o Atlanta Falcons não conseguiu voltar à final da NFL. Mesmo com elencos promissores desde então, a franquia sofreu com escolhas e treinadores errados até encontrar a fórmula certa novamente. A caminhada, certamente, passou longe de ser fácil.

♦ Old School x New Age: Será o embate entre o consagrado Bill Belichick e o promissor Dan Quinn. De um lado, quatro títulos e uma grande história no New England Patriots. Do outro, o início do trabalho de um head coach que conquistou vaga no Super Bowl logo em seu segundo ano no cargo. Sem dúvidas, um grande duelo de experiência contra juventude.

♦ Julio Jones x Malcolm Butler: Um dos melhores wide receivers da Liga atualmente encara diretamente um monstro como cornerback. Se a decisão reserva grandes confrontos, certamente Julio Jones contra Malcolm Butler se configura como o mais duro. Quem vencerá essa briga, o melhor ataque ou a melhor defesa?

♦ Kyle Shanahan x McDaniels: Quem é o verdadeiro gênio na coordenação do ataque, Kyle Shanahan ou Josh McDaniels? Para responder essa pergunta e ganhar esse título, os dois travam uma batalha de quem conseguirá organizar melhor seu poder ofensivo diante de defesas sedentas por sacks, turnovers e 3 & outs.

♦ Matt Ryan (Atlanta Falcons): Se alguém duvidada da inteligência de Matt Ryan no pocket, certamente não o faz mais. Conseguindo encaixar grandes jogadas com seus recebedores e alcançando números sensacionais durante a temporada, o QB quer coroar a luta da franquia com um desempenho digno de título, o primeiro da carreira e do time.

♦ Tom Brady (New England Patriots): Que Tom Brady é um dos melhores da história todos já sabem. Após oito finais, o QB ainda quer mais e não medirá forças para conseguir o quinto anel. Apesar da temporada sem Rob Gronkowski e com ausências importantes, Brady se superou novamente e comanda a franquia favorita ao título.

♦ Julio Jones (Atlanta Falcons): O wide receiver foi o nome de maior destaque durante a temporada nessa posição. Com números impressionantes e muito talento, Julio Jones aterroriza as defesas adversárias com as conexões de Matt Ryan e promete repetir os feitos no Super Bowl.

♦ Vic Beasley (Atlanta Falcons): Cercado por dúvidas em seus primeiros anos na Liga, Vic Beasley provou que não deve ser subestimado. Aterrorizando os QBs, o pass rusher promete dar trabalho a Tom Brady e pode ajudar Atlanta a ter uma atuação forte defensivamente.

♦ Devonta Freeman (Atlanta Falcons): Na falta de um alvo para lançar, Matt Ryan sabe que tem um corredor habilidoso e ágil. Devonta Freeman ganhou moral no ataque terrestre do Falcons e é um ótimo running back. Certamente dará trabalho ao forte sistema defensivo do Patriots.

♦ Devin McCourty (New England Patriots): Considerado o jogador mais importante da defesa de New England, o safety Devin McCourty mostrou que vale o grande investimento feito pela franquia há dois anos. Crescendo a cada temporada, McCourty é o principal responsável pela pressão nos QBs adversários.

♦ Stephen Gostkowski (New England Patriots): Um dos melhores kickers da atualidade, Stephen Gostkowski, o "cavalo" do Patriots, tem média de acertos alta e, se Tom Brady não conseguir avançar até a endzone, o jogador traz total segurança na hora do field goal.

♦ Julian Edelman (New England Patriots): Se o Falcons aposta forte em Julio Jones, o Patriots não fica atrás quando se trata de wide receiver. Um dos principais recebedores de Brady, Julian Edelman será mais uma vez alvo constante do QB. Para o desespero da defesa de Atlanta, Edelman segue vivendo grande fase e promete mais touchdowns no Super Bowl.

♦ Atlanta Falcons: A caminhada até a decisão não foi fácil. Cercado por uma campanha com altos e baixos, o Falcons precisou de cuidado e sofreu principalmente no último quarto dos jogos. Porém, o fortíssimo ataque de Atlanta fez muita diferença e o time chega ao Super Bowl com 12-5 nessa temporada.

♦ New England Patriots: Tom Brady fora por quatro partidas? Não é problema para o Patriots. Sem o QB no início da temporada e perdendo Rob Gronkowski durante o ano, New England pouco sofreu com as ausências e confirmou o favoritismo de sempre. Após ficar fora da decisão no último Super Bowl, a franquia passou longe dos concorrentes e conseguiu a classificação com campanha de 15-2.

♦ Atlanta Falcons: Essa será apenas a segunda participação do Falcons em Super Bowls. Na única final disputada, a franquia acabou derrotada pelo Denver Broncos em 1998, amargando um grande jejum até a nova oportunidade na atual temporada.

♦ New England Patriots: Já New England tem experiência de sobra. Em oito finais disputadas, a equipe conseguiu levar quatro títulos, todos vindos da parceria entre Bill Belichick e Tom Brady. O Pats figurou a decisão em 1985, 1996, 2001, 2003, 2004, 2007, 2011 e 2014.

♦ NRG Stadium: sediando seu terceiro Super Bowl, Houston receberá mais uma vez a decisão da NFL e não deixa a desejar no local escolhido. Com capacidade para mais de 70.000 torcedores, o NRG Stadium ficará lotado para a definição do campeão da atual temporada. Casa de grandes eventos da cidade, o estádio se modernizou bastante desde 2000, quando foi inaugurado para ser a casa do Texans, e hoje está pronto para mais um SB.

♦ Lady Gaga: grande estrela do mundo pop, Lady Gaga conquistou não apenas uma legião de fãs pelo mundo, mas também os amantes de futebol americano. A cantora norte-americana interpretou o hino nacional dos Estados Unidos no último ano e, com o enorme sucesso, recebeu o convite da NFL para dominar o show do intervalo.

Vencedora de seis Grammys, Gaga terá a companhia do cantor country Luke Bryan, que cantará a letra de The Star-Spangled Banner antes do kickoff para o início do Super Bowl.

Seja bem-vindo, torcedor! Acompanhe agora a partida entre New England Patriots x Atlanta Falcons ao vivo pelo Super Bowl LI! A grande final da NFL acontece às 21h30 (Horário de Brasília), em Houston, no Texas. Fique conosco neste tempo real e acompanha o jogo lance a lance!