Matt Ryan é eleito jogador mais valioso da temporada 2016 da NFL

O MVP da temporada regular, Matt Ryan, comemora touchdown contra o Seattle Seahawks nos playoffs (Foto: Getty Images)

Neste sábado (4), um dia antes do Super Bowl LI, a NFL celebrou os melhores da temporada 2016/17 no NFL Honors. Entre os prêmios entregues na sexta edição do evento, está o de MVP (most valuable player, traduzido como jogador mais valioso da liga), que teve como vencedor o quarterback Matt Ryan, do Atlanta Falcons. Essa é a 39ª vez desde 1957 que um QB é escolhido como o melhor jogador do futebol americano profissional.



Ryan, que está com 31 anos, liderou os Falcons a onze vitórias e cinco derrotas, conquistando a segunda melhor campanha da Conferência Nacional. O time venceu suas duas partidas nos playoffs e encara o New England Patriots na grande final da liga. O atleta, que está em seu nono ano na NFL, conseguiu as melhores marcas de sua carreira nesta temporada, lançando para 4.944 jardas, 38 touchdowns e apenas oito interceptações.

Na votação para o prêmio de melhor jogador da temporada regular, o QB dos Falcons recebeu 25 votos, enquanto o seu adversário no grande jogo de domingo, Tom Brady, ficou em segundo lugar, com 10. Outros jogadores que receberam votos para MVP foram o running back Ezekiel Elliott e os quarterbacks Derek Carr, Aaron Rodgers e Dak Prescott. O excelente ano de Ryan ainda garantiu a ele os prêmios de jogador ofensivo do ano e Jogador aéreo do ano.

Apesar da importante conquista, Ryan terá um feito difícil de se realizar pela frente. A última vez que o MVP da temporada regular conquistou o título da NFL foi na temporada de 1999, em que o quarterback Kurt Warner se sagrou campeão com o Saint Louis Rams após vencer o Tennessee Titans por 23 a 16 no Super Bowl XXXIV.



Classe do Hall da Fama e outros prêmios

Enquanto Matt Ryan dominou boa parte dos prêmios destinados aos jogadores de ataque, o título de Melhor Jogador Defensivo ficou com o outside linebacker Khalil Mack, do Oakland Raiders. Essencial para a campanha de 12 vitórias e quatro derrotas, que levou o time aos playoffs pela primeira vez desde 2002, Mack vem evoluindo desde de sua entrada na liga. Nesta temporada o jogador somou 73 tackles, 11 sacks, três passes desviados, uma interceptação, cinco fumbles forçados e um TD.

Com 13 vitórias e três derrotas na temporada regular, o Dallas Cowboys foi o dono da melhor campanha da NFC. Ainda que o time não tenha ido longe nos playoffs, o ano de 2016 foi de muita importância para o futuro da franquia, e isso foi reconhecido através de quatro prêmios. O técnico Jason Garrett, no comando da equipe desde 2010, foi eleito o melhor treinador da NFL. O time ainda teve os novatos Dak Prescott, eleito rookie ofensivo do ano, e Ezekiel Elliott, eleito jogador terrestre do ano, estabelecendo o ataque na ausência do quarterback Tony Romo. É claro que o desempenho dos Cowboys não seria o mesmo sem sua linha ofensiva, eleita a melhor da liga.



O NFL Honors também divulgou em primeira mão os novos membros do Hall da Fama da liga. Os sete selecionados para a classe de 2017 são: o RB LaDainian Tomlinson (San Diego Chargers e New York Jets); o kicker Morten Andersen (com suas principais passagens sendo pelo New Orleans Saints e Atlanta Falcons); o defensive end Jason Taylor (ídolo do Miami Dolphins com passagens por Washington Redskins e New York Jets); o safety Kenny Easley (Seattle Seahawks); o dono e general manager Jerry Jones (Dallas Cowboys); o RB Terrell Davis (Denver Broncos); e o QB Kurt Warner (Rams e Arizona Cardinals).



Confira todos os vencedores da noite:

MVP (Jogador mais valioso da temporada)

Matt Ryan, quarterback do Atlanta Falcons

Treinador do Ano

Jason Garrett, do Dallas Cowboys

Técnico Assistente do Ano

Kyle Shanahan, coordenador ofensivo do Atlanta Falcons

Jogador Ofensivo do Ano

Matt Ryan, quarterback do Atlanta Falcons

Jogador Defensivo do Ano

Khalil Mack, outside linebacker do Oakland Raiders



Calouro Ofensivo do Ano

Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys

Calouro Defensivo do Ano

Joey Bosa, defensive end do Los Angeles Chargers



Superação do Ano

Jordy Nelson, wide receiver do Green Bay Packers

Prêmio Walter Payton de Homem do Ano

Eli Manning, quarterback do New York Giants

Prêmio de Melhor Jogador Aéreo (elegido por voto popular)

Matt Ryan, quarterback do Atlanta Falcons

Prêmio de Melhor Jogador Terrestre (elegido por voto popular)

Ezekiel Elliott, running back do Dallas Cowboys



Melhor Linha Ofensiva da Liga

Dallas Cowboys



Prêmio Deacon Jones (mais sacks na temporada)

Vic Beasley, outside linebacker do Atlanta Falcons, com 15,5 sacks



Prêmio Art Rooney (melhor conduta esportiva)

Frank Gore, running back do Indianapolis Colts