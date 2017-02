No jogo do ano, Falcons e Patriots duelam em busca do anel de campeão do Super Bowl LI

Foto: Editoria de arte/VAVEL Brasil

E chegou o ápice da temporada. Neste domingo (5), Atlanta Falcons e New England Patriots entrarão em campo na busca do anel de campeão do Super Bowl LI. Enquanto o time da Geórgia vai para o título inédito, os Patriots podem chegar ao quinto triunfo em sua história.

Já se foi falado tudo de mais necessário sobre essa partida. Durante uma temporada inteira, nos bastou conhecer as equipes. A partida ultrapassa os limites possíveis de expectativa. Não é possível chegar a uma conclusão óbvia sobre o que aguarda a final da NFL na temporada 2016/2017. Em um dos Super Bowls mais iguais já disputados em muito tempo, Patriots e Falcons disputam para saber quem foi o mais perfeito durante o ano.

Da última vez que o melhor ataque da temporada regular e a melhor defesa do mesmo período se encontraram na final, o lado defensivo levou a melhor. O Seattle Seahawks bateu o Denver Broncos no Super Bowl XLVIII por 43 a 8

Quinn espera fazer o melhor no domingo

Após 19 anos, o Atlanta Falcons volta a disputar um Super Bowl. O resultado em 1998 de 34 a 19 em favor do Denver Broncos ficaram no passado e o time, liderado por Matt Ryan, MVP da temporada de 2016, entra com chances reais de sagrar-se campeão.

Atlanta treinou durante a semana (Foto: Divulgação/Falcons)

O time chegou no Texas ainda na segunda-feira (30) e teve uma semana inteira para se preparar. Além de Ryan, outros nomes poderão se destacar em favor de seu time. Devonta Freeman e Julio Jones são os principais nomes no ataque. Na defesa, o DE Vic Beasley, líder em sacks na temporada e Robert Alford, cornerback, poderão parar Tom Brady e companhia.

Para o técnico Dan Quinn, que conduziu o time para a final apenas em sua segunda temporada no comando dos falcões, falou que o time precisa jogar muito mais do que transpôs na temporada regular. forçar erros virou chave no duelo. O treinador também sabe que precisa contar com vitórias em matchups individuais, principalmente com o wide receiver Julio Jones.

"Você tenta encontrar um oportunidade para estar lá; eles não vêm apenas com erros forçados. Você tem que forçá-los no volume de jogo. Ambas as equipas vão ter duelos particulares que podem resolver. Linebacker vs. tight end, wide receiver vs. defensive back."

Segundo título na década é o objetivo

Terror para qualquer time, a regularidade e eficiência acima da média são características notáveis do New England Patriots. O time, em 2016, foi o 3° em números de pontos anotados e a franquia com menos pontos cedidos. Desde 2010, o time de Boston chega a sua terceira participação no Super Bowl e é considerado favorito para boa parte dos especialistas que cobrem futebol americano nos Estados Unidos.

Brady fazendo trabalhos durante a semana (Foto: Bob Levey/Getty Images)

Liderados por Tom Brady em campo, o time conseguiu 14 vitórias e apenas duas derrotas na temporada regular. Nos playoffs derrotou Houston Texans e Pittsburgh Steelers. Mas não é apenas o camisa 12 que chega como fator decisivo no jogo. O time conta com técnico e auxiliares de alto nível. Bill Belichick pode conquistar o quarto título como treinador na equipe, e os coordenadores defensivo e ofensivo (Matt Patricia e Josh McDaniels) foram cotados para assumir como técnico principal em outras franquias, mas preferiram o projeto em New England.

E é sobre essa manutenção nos Patriots que o coordenador ofensivo Josh McDaniels comentou. O técnico teve seu nome ligado ao San Francisco 49ers, mas optou por ficar na costa leste por pelo menos mais uma temporada.

"Eu absolutamente adoraria essa oportunidade para assumir desafio, mas teria que ser o momento certo para mim, o lugar certo para mim e para a mesma coisa para a organização se queria isso. Eu acho que é a melhor maneira de encarar uma dessas oportunidades. Se eu tiver a chance de fazer isso e no o momento certo, eu ficaria feliz em fazê-lo.", comentou Josh.

Quem também comentou sobre o duelo foi o tighe end Martellus Bennett. Com Rob gronkowski lesionado, o atleta assumiu o posto de principal recebedor junto com Julian Edelman. Bennett comprou a ideia de Belichick e chega para a final tranquilo, segundo o jogador.

"Eu acho que a maior coisa em vir aqui vem sem expectativas. Vindo com uma mente aberta e apenas confiando no [Bill] Belichick. Tudo o que ele está feito, foi comprovada. O treinador tem experiência por 47 anos no esporte. Você sabe quando ele diz algo que é fácil de comprar Cada jogador compra a ideia dele e vamos para que dê certo.", afirmou.