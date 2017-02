Brady comanda maior virada da história e Patriots batem Falcons pelo Super Bowl LI

O New England Patriots é o campeão do Super Bowl LI! Após estar perdendo por 28 a 3, Tom Brady liderou sua franquia ao quinto título da NFL neste domoingo (6), derrotando o Atlanta Falcons por 34 a 28 na primeira prorrogação da história da liga.

Foram 31 pontos consecutivos, 19 no último quarto e na primeira posse do overtime, o destaque da partida James White anotou o touchdown garantindo mais um anel para a franquia de Boston.

Tom Brady (43 passes certos de 62 tentados, 466 jardas e dois touchdowns) e James White (20 toques na bola para 139 jardas e três touchdowns) foram os destaques de uma das maiores finais da história da NFL.

Defesa dos Falcons domina e Atlanta abre vantagem antes do intervalo

Apesar da antecipação por um confronto com muitos pontos, as defesas demonstraram solidez no primeiro quarto impedindo pontuações de ambas as franquias. Pressionado, Tom Brady sofreu dois sacks em uma mesma campanha, tendo problemas para encontrar seus recebedores.

No segundo quarto, o primeiro turnover do Super Bowl: LeGarrete Blount sofreu um fumble forçado pelo novato Deion Jones e a bola recuperada por Robert Alford. Era o momento perfeito para o ataque liderado pelo MVP da temporada regular abrir o marcador no NRG Stadium.

Com boas recepções de Julio Jones, os Falcons conseguiram capitalizar o turnover e anotaram um touchdown de cinco jardas com Devonta Freeman. Ainda sem demonstrar seu melhor jogo, o ataque de New England retornou à campo, mas nada fez.

Defesa dos Falcons não dava espaço para Brady e cia. | Foto: Gregory Shamus/Getty

Aproveitando a oportunidade, Matt Ryan liderou Atlanta em mais um drive positivo, resultando em outro touchdown para os campões da Conferência Nacional (NFC): passe de 19 jardas do MVP para o tight end Austin Hopper, colocando 14 a 0 no placar.

Enfim conseguindo avançar, os Patriots chegaram à linha de 23 jardas do campo de ataque. Na iminência de pelo menos um field goal, Tom Brady foi interceptado por Robert Alford, retornando 82 jardas até a endzone. Foi a primeira pick-six da história de Brady em jogos de pós-temporada.

Tendo a última posse antes do intervalo, New England conseguiu enfim tirar o zero do seu placar com field goal de 41 jardas convertido por Stephen Gostkowski, encerrando a primeira metade da grande decisão da temporada 2016/17 da NFL.

71 jardas e um touchdown: primeiro tempo movimentado para Devonta Freeman | Foto: Kevin C. Cox/Getty

Patriots empata após déficit de 25 pontos e partida vai para prorrogação

Após o Halftime Show memorável de Lady Gaga, as equipes retornaram a última meia hora do Super Bowl LI. Com uma posse sem sucesso para cada franquia, os Falcons foram os primeiros a pontuarem na metade complementar.

Boa campanha conduzida por Matt Ryan, capitalizada em touchdown após recepção de seis jardas de Tevin Coleman, aumentando a vantagem para 28 a 3.

Na sequência, enfim New England conseguiu anotar um TD: passe de cinco jardas de Brady para James White; no extra-point, Stephen Gostkowski errou o chute e deixou o placar em 28 a 9.

Já no último e derradeiro quarto, os Patriots também pontuaram pela primeira vez. Tom Brady chegou à linha de sete jardas do ataque, mas dois sacks impediram o touchdown. Resultado: chute de 33 de Gostkowski.

Retornando a campo, o ataque dos Falcons foi logo superado pela defesa de New England após Matt Ryan sofrer um fumble ainda no campo de defesa. Na sequência, Brady encontrou Danny Amendola com um passe de seis jardas e após conversão de dois pontos, a partida ficou em 28 a 20 faltando menos de seis minutos para o fim da decisão.

Ataque dos Patriots engrenou e encostou no placar na etapa final | Foto: Elsa/Getty

Novamente com a posse, Atlanta poderia gastar o relógio e ficar em boa posição de campo, mas acabou tendo que chutar um punt e os Patriots voltariam a ter a posse. Colocando o ataque de New England já na redzone, Julian Edelman fez uma recepção espetacular voltando a colocar os Pats no jogo.

Faltando um minuto para o fim, James White correu uma jarda até a endzone e na conversão de dois pontos, Danny Amendola recebeu de Brady e empatou o confronto em Houston levando para a primeira prorrogação da história do Super Bowl.

Sim, isso foi uma recepção | Foto: Ezra Shaw/Getty

Primeira posse e touchdown: Patriots campeão do Super Bowl LI

Ganhando no cara/coroa, New England escolheu a primeira posse na prorrogação. Liderados por um Brady inspirado, os Patriots chegaram rapidamente à redzone.

Em um passe direcionado a Martellus Bennett na endzone, a arbitragem marcou falta de interferência da defesa, deixando a bola na linha de três jardas. Sem dificuldades, James White correu para o touchdown mais importante de sua carreira, colocando seu nome na história finalizando um dos Super Bowls mais inacreditáveis e espetaculares da história da NFL.