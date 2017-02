Em dia de dispensas, New York Giants anuncia saídas de Victor Cruz e Rashad Jennings

Foto: Getty Images

A queda precoce nos playoffs fez a direção dos Giants se movimentar antes do início da temporada 2018. Visando diminuir o salary cap da equipe, para poder fazer um grande investimento, a franquia de New York anunciou a liberação do wide receiver Victor Cruz (30), campeão do Super Bowl XLVI e do running back Rashad Jennings (31). Com os dois cortes, o Giants conseguiu economizar US$ 10 milhões em seu teto salarial (salary cap).

Victor Cruz foi recrutado pela franquia em 2010, após não ser escolhido por ninguém no draft. Em 2011 se tornou um dos principais alvos de Elli Manning, com 82 recepções, 1,536 jardas e 9 touchdowns, sua melhor temporada. Seus números totais na equipe totalizam 303 recepções, 4,549 jardas e 25 touchdowns. Apesar das frequentes lesões, que certamente influenciaram para sua dispensa, Cruz já revelou que sua carreira no futebol continua.

"Victor é uma das grandes histórias da Liga Nacional de Futebol. Ele veio aqui e ganhou tudo o que ele pode ganhar. Tem sido incrível vê-lo crescer de um undrafted para um jogador Pro Bowl e um dos nossos caras durante o Super Bowl XLVI. Ele sempre será um dos grandes do Giants", disse Jerry Reese, General Mannager do New York Giants.

O running back Rashad Jennings não possuí a mesma relação com a torcida do Giants como Victor Cruz, mas já são três temporadas vestindo a camisa azul. Nesse período, o jogador que completa 32 anos no próximo mês, acumulou números modestos: 543 corridas, 1561 jardas e 12 touchdowns (10 corridos e 2 recebidos). Seu recorde negativo são os 5 fumbles sofridos ao longo dessas três temporadas.

"Rashad é um trabalhador, dentro e fora do campo. Ele veio trabalhar todos os dias e fez tudo o que pedimos que ele fizesse, e sempre trabalhava mais para melhorar em seu desempenho e o da equipe", comentou Reese sobre a saída do running back.