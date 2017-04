Ex-jogador dos Patriots, TE Aaron Hernandez é encontrado morto na prisão

(Foto: Jared Wickerham/Getty Images)

A vida de um dos mais promissores tight ends da NFL acabou de maneira trágica, assim como a carreira no futebol americano tinha sido encerrada precocemente. Na madrugada dessa quarta-feira (19), o ex-jogador do New England Patriots Aaron Hernandez foi encontrado morto na cela que estava detido em Massachusetts, EUA. As informações provenientes da polícia local e da imprensa norte-americana dão conta de que o jogador cometeu suicídio.

Em um comunicado emitido pelo porta-voz do Departamento de Correção, Christopher Fallon, Aaron Hernandez foi encontrado por guardas no Centro Correcional Souza-Baranowski, em Shirley, pouco depois das três horas da manhã (horário local, 4h no horário de Brasília). O jogador foi levado à unidade hospitalar UMass Memorial-HealthAlliance Hospital, em Leominster, onde foi declarado morto cerca de uma hora depois.

"Hernandez estava em uma única cela em uma unidade de população geral. Hernandez se enforcou usando um lençol que ele anexou à janela de sua cela. Hernandez também tentou bloquear sua porta, obstruindo-a com vários itens", disse o breve comunicado.

O tight end foi ao tribunal mais uma vez diante da acusação de estar envolvido nos tiroteios que resultaram nas mortes de Daniel de Abreu e Safiro Furtado, em abril de 2012, em Boston. Mas foi absolvido. Ao fim do julgamento, às lágrimas, o ex-jogador mandou beijos à sua pequena filha e à noiva Shayanna Jenkins, conforme filmado.

Porém, Aaron Hernandez estava preso por ser condenado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional, pelo assassinato de Odin Lloyd, jogadora semi-profissional de futebol americano, que mantinha um relacionamento com a irmã de sua noiva.

Coincidência ou não, a morte de Hernandez acontece no mesmo dia em que o New England Patriots fazem a tradicional visita à Casa Branca por conquistarem o Super Bowl LI. O porta-voz dos Pats, Stacey James, afirmou que os diretores e elenco estavam cientes do ocorrido, mas não antecipariam nenhum comentário nesta quarta-feira (19). "Estamos cientes dos relatórios, mas não prevejo que estaremos comentando hoje", disse James.

Dentro de campo, Aaron Hernandez ganhou destaque por bons números e provavelmente ser um dos mais cultuados tight ends da história da NFL, caso a sua carreira tivesse prolongamento esperado, ao lado de Rob Gronkowski, que continua nos Pats até a atualidade. Foram três temporadas na principal competição de futebol americano, com 175 recepções, 1.956 jardas e 18 touchdowns. Hernandez tinha um contrato de sete anos e quase US$ 40 milhões, rompido após a condenação.