Um ano após aposentadoria no auge, Marshawn Lynch voltará aos gramados para defender Raiders

(Foto: Jamie Squire/Getty Images)

Se tudo acontecer como planejado, o running back Marshawn Lynch vai sair da aposentadoria iniciada um ano atrás e fará parte do elenco do Oakland Raiders. As primeiras informações surgiram na manhã desta quarta-feira (26) e deram conta de que as duas partes chegaram a um acordo. Os Raiders eliminaram detalhes de uma negociação pelos direitos de Lynch com o Seattle Seahawks. Como compensação, escolhas nas últimas rodadas do Draft em 2018 foram acordadas.

A única coisa que preocupa de uma maneira geral é o condicionamento físico do running back para o retorno aos gramados, uma vez que o atleta anunciou a aposentadoria no auge de sua carreira. Fontes informaram que os Raiders esperam um exame para avaliar as condições físicas de Lynch. O jogador está no Havaí, junto com seus ex-companheiros de Seahawks Cliff Avril e Michael Bennett, onde participam de uma excursão para construção de escolas e casas no estado norte-americano. A expectativa dos diretores de Oakland é que o novo contratado esteja na Bay Area nesta quarta-feira, uma vez que tinha voo programado para a terça-feira (25), mas o voo não foi.

Embora o acordo não esteja firmado ainda por causa da ausência de Marshawn em Oakland. As fontes diretamente envolvidas na negociação estão confiantes, embora estejam cientes da personalidade e do jeito que o runnning back costuma agir. As duas partes chegaram em um acordo após semanas de negociação e conversas. Os Raiders irão pagar uma base de US$ 3 milhões, com a chance de ganhar bônus de US$ 2 mi caso Lynch alcance a marca de 1 mil jardas. O valor máximo do contrato é de US$ 8,5 milhões.

Uma indagação feita às partes que agiram diretamente na negociação foi a escolha de últimas rodadas no Draft como compensação. Segundo o site oficial da NFL, as equipes não querem comprometer escolhas principais na recruta de novos talentos oriundos das universidades pelo projeto de contar com Lynch ainda estar na fase inicial e não saber de seu desempenho por causa da aposentadoria na temporada 2016/2017.

Para ser necessário o retorno do running back, será necessário arquivar os documentos de aposentadoria, embora isso não precisa acontecer de maneira imediata. Assim que Marshawn Lynch completar o exame físico, as especulações terão seu fim. Após uma visita e encontro com diretores de Oakland no último dia 05 de abril e expressou seu desejo de jogar em sua cidade natal, embora o time mude para Las Vegas possivelmente em 2019.

Embora o acordo ainda não esteja formado, a contratação já traz boas expectativas ao elenco. O primeiro a se pronunciar, quando as especulações começaram, foi o quarterback Derek Carr, em entrevista à NFL Network. "Eu acho que seria incrível apenas tê-lo por perto. De todos os que eu conversei, principalmente com a dupla que veio dos Seahawks, ele é um ótimo colega de equipe. Eles o amam", disse Carr.

A temporada regular para o Oakland Raiders começa no dia 10 de setembro, quando a franquia encara o Tennessee Titans, no Nissan Stadium.