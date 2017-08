Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals na abertura da pré-temporada da NFL ao vivo (0-15)

Google Plus

Primeiro first down dos Cowboys da partida.

Blaine Gabbert tem 6 de 7 passes conectados.

O time de Arizona não conseguiu a conversão de dois pontos. O placar permanece 15 a 0.

TOUCHDOWN CARDINALS. Andre Ellington (RB) corre para 4 jardas.

Ifeanyi Momah com a recepção e first down; Cardinals próximo de mais um TD.

Passe de Blaine Gabbert e first down.

Moore conecta o passe mas não o suficiente para um first down; Bola será devolvida aos Cardinals.

O QB Kellen Moore comanda as ações do time de Dallas.

E o Cardinals abre o 7 a 0 com um touchdown. Campanha ofensiva agora é com os Cowboys.

Foi dado o kickoff para a pré temporada da NFL!

Poucos minutos para o início da partida.

Ao vivo e online: Dallas Cowboys vs Arizona Cardinals

Os comandados de Bruce Arians tiveram dificuldades de se impor jogando tanto em casa como fora. Carson Palmer passou boa parte da temporada jogando abaixo da média. O destaque da equipe ficou por conta do running back David Johnson.

Já do outro lado da moeda, nem tudo ou quase nada foi de se comemorar. Os Cardinals, finalistas da NFC em 2015, sequer chegaram próximos da pós temporada no ano seguinte. Em 2016, o time chegou a sete vitórias, oito derrotas e um empate.

Os Cowboys pararam apenas nas semifinais da conferência, quando foi derrotado em casa pelo Green Bay Packers, em um dos melhores jogos do último ano.

2016 também ficou marcado no time do Texas como a última temporada do quarterback Tony Romo, que sofreu uma lesão na preparação e, durante a temporada regular, viu seu posto de QB número 1 ser tomado por Prescott.

Em 2016, o Dallas Cowboys teve a melhor campanha da Conferência Nacional, com 13 vitórias e apenas três derrotas. Os destaques ficaram por conta dos calouros Dak Prescott (quarterback) e Ezekiel Elliott (running back).

As equipes entrarão em campo com alguns titulares mas no decorrer da partida o duelo será marcado por inúmeros atletas reservas.

As equipes se enfrentarão no Tom Benson Hall of Fame Stadium, em Canton, cidade de Ohio.

Boa noite leitor da VAVEL Brasil. Estamos começando a cobertura de mais uma temporada da National Football League. A NFL é pauta em nossa cobertura e vamos em ação com o início da pré-temporada. Dallas Cowboys e Arizona Cardinals, escolhidos, entrarão em campo às 21h.