Atuação ofensiva espetacular garante vitória dos Chiefs sobre Patriots na abertura da NFL

Um jogo espetacular na abertura da temporada 2017/2018 da NFL. Uma partida que deixa animados e esperançosos de ainda mais confrontos de alto nível após sete meses de espera entre o Super Bowl LI e o próximo duelo. Na noite desta quinta-feira (7), no Gillette Stadium, em Foxborough, o Kansas City Chiefs surpreendeu e, com uma convincente e segura atuação principalmente do setor ofensivo, derrotou o New England Patriots por 42 a 27.

Tom Brady teve números modestos na partida. Foram 16 passes para 267 jardas, mas nenhum TD. Já Alex Smith foi para a endzone em quatro oportunidades, acertando 28 de 35 passes com 368 jardas, indubitavelmente a maior atuação de sua carreira. O RB calouro Kareem Hunt fez 148 jardas corridas e 133 jardas recebidas, completando três touchdowns.

Na próxima semana, as equipes enfrentarão adversários da Conferência Nacional. Em casa, os Chiefs irão receber o Philadelphia Eagles no Arrowhead Stadium. Já os Patriots viajam até a Louisiana para enfrentar o New Orleans Saints no Mercedes-Benz Superdome. Ambos os duelos acontecerão às 14h do domingo (17), no horário de Brasília.

Estreante Gillislee anota dois touchdowns

O duelo começou com passe errado de Tom Brady para Dwayne Allen. Em seguida, first down do RB James White. Lançamento de Brady para o estreante Brandon Cooks colocou o New England no campo de ataque. O time da casa logo chegou ao touchdown, mas voltou o lance por conta de faltas dos dois times, anulando a jogada. Mas na 2° descida, Mike Gillislee correu duas jardas e fez o primeiro TD do jogo e temporada. Os Patriots variaram os atletas ainda no primeiro momento do jogo.

E o primeiro drive do time visitante foi horrível: O running back Kareem Hunt soltou a bola na primeira carregada da carreira (calouro). James White correu mais de 10 jardas para a primeira descida. O Patriots abusou da confiança ao tentar converter uma 4° descida, que não foi convertida. Com isso, a bola voltou para o Chiefs na marca onde o lance parou.

Movimentação e dinamismo marcaram a participação dos Chiefs no seu "primeiro drive". Após mesclar boas jogadas de passe e corrida, Alex Smith, já na redzone, empatou o jogo em 7 a 7 com passe para o tight end Demetrius Harris. Em poucas jogadas, New England cruzou o campo quase todo. O time foi com Stephen Gostkowski para o field goal de 25 jardas. 10 a 7 Patriots.

Rob Gronkowski apareceu. Em 3° para 10, Brady achou o grande tight end que completou uma difícil conexão. Minutos depois os Patrios ampliaram o placar. Mais uma vez Mike Gillislee correu para a endzone, fazendo 17 a 7. O jogo tornava mais favorável para o time de Bill Belichick já que o Chiefs sequer produziu em duas campanhas seguidas.

O que parecia decidido ainda na primeiro etapa, mudou com o último drive do Chiefs no primeiro tempo. Dentro de pouco mais de dois minutos, o Kansas City contou com boas corridas e uma falta de interferência para chegar na linha de uma jarda do campo adversário. Alex Smith faz passe de três jardas para Kareem Hunt diminuir o marcador. 17 a 14 com o calouro camisa 27 do Chiefs se redimindo do erro na primeira jogada.

Hunt fatal no último quarto e vitória garantida

O calouro Kareem Hunt seguiu assombrando a defesa do Patriots. No meio de campo no entanto, foi a vez da defensiva do atual campeão forçar o punt. Na volta, Tom Brady também não produziu nada, devolvendo a bola para o Chiefs. E a virada aconteceu. Logo na primeiro jogada, Alex Smith faz passe para Tyreek Hill, que correu 75 jardas, as últimas 20 livres de marcação. 21 a 17.

Aquela altura do jogo, o Patriots ainda não mostrou equilíbrio para voltar à frente no marcador. Mas o placar voltou a ficar favorável para Belichick e companhia. Gillislee, mais uma vez, apareceu. Fez seu terceirou touchdown na partida, o terceiro terrestre, fazendo 24 a 21. E a defesa anfitriã voltou a aparecer. Em terceira descida, o defensive end Trey Flowers fez seu segundo sack em Alex Smith na partida.

O Patriots esticou mais a vantagem no placar. O kicker Stephen Gostkowski entrou em campo para acertar o FG de 32 jardas. 27 a 21. O Chiefs precisava mostrar força ofensiva para voltar ao jogo. E essa força veio. Alex Smith fugiu de sua característica mais uma vez e caprichou no passe longo. O running back Kareem Hunt encaixou a bola e correu 50 jardas até a endzone, fazendo seu segundo TD e virando o marcador mais uma vez.

Na frente do placar, Kansas City contou com dia inspirado de Alex Smith para manter a equipe no ataque e consumindo o relógio, deixando pouco tempo para o Patriots tentar outra virada no marcador. Agora no jogo corrido, Kareem Hunt correu apenas três jardas e fez o quinto TD do Chiefs no jogo. 35 a 27 com apenas cinco minutos para o fim da partida.

Os últimos minutos da partida foram de atuação de nível espetacular dos setores da equipe do Missouri. Charcandrick West correu 21 jardas, Cairo Santos acertou mais um FG e deu números finais ao jogo. Com atuação segura da defesa, que bloqueou as tentativas de mudar o panorama dos Pats, os Chiefs saíram vencedores no primeiro bom confronto da temporada.