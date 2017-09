Em clássico, Cowboys não dá chances para o Giants e vence no Sunday Night Football

O Sunday Night Football trouxe um clássico da Divisão Leste da Conferência Nacional para fechar o primeiro domingo de jogos oficiais da NFL. No Cowboys Stadium, o Dallas Cowboys recebeu o New York Giants. Ambas as equipes estiveram nos playoffs na temporada passada.

Jogando em casa, o time liderado pelo segundo anista Dak Prescott venceu os Giants por 19 a 3 . O camisa 4 anotou apenas um passe para touchdown, com 268 jardas em 24 passes. Na segunda etapa, a equipe de Eli Manning conseguiu leve melhora, mas longe de alcançar o Dallas, que havia colocado 16 a 0 no intervalo.

Os Giants mais uma vez estarão no horário nobre dos Estados Unidos. O time receberá o Detroit Lions no Metlife Stadium no Monday Night Football (18) às 21h30. Já os Cowboys vão até o Colorado enfrentar o Denver Broncos às 17h30. Ambos os duelos no horário de Brasília.

Cowboys domina

Os ataques começaram anêmicos. O time da casa tentou ir mais longe mas também terminou sua campanha com punt. Dak Prescott entra em campo e consegue bom avanço para a redzone com passe para o wide receiver Bryce Butler. Mesmo próximo do TD, o Dallas teve de se contentar com o field goal de 35 jardas de Dan Bailey. Os Giants em duas campanhas sequer conseguiram uma descida.

Aos poucos, Ezekiel Elliott, atuando por efeito suspensivo, começou a aparecer no jogo. O ataque foi frustrado mais uma vez, precisando recorrer ao seu kicker. Bailey desta vez chutou de 48 jardas e aumentou o placar para 6 a 0.

Os Giants só vieram a ter o primeiro first down da partida no 2° quarto, com Eli Manning achando o WR Sterling Shepard pelo lado esquerdo do campo. No entanto e mais uma vez, o time de Ben McAdoo passou longe de anotar pontos na campanha.

E quem foi a bola da vez foi o veterano Jason Witten. O tight end recebeu passe de 8 jardas e entrou na endzon, fazendo 13 a 0. Antes do fim do primeiro tempo, Bailey fez seu terceiro chute com sucesso, desta vez de 42 jardas.

Giants evolui mas não consegue evitar derrota

Manning começou o segundo tempo logo sendo sackado pela defensiva de Dallas. No entanto, o camisa 10 e o restante do ataque conseguiu conduzir o time adiante no drive. Só nesta campanha, a equipe conseguiu mais jardas totais do que em todo o primeiro período. Sterling Shepard fez ótima recepção, colocando New York em cinco jardas da endzone. A longa campanha resultou em um field goal de 25 jardas do calouro Aldrick Rosas.

Sumido em campo, Dez Bryant ressurgiu na partida com passe de 35 jardas. Dallas já atravessaria o meio de campo. Mas a reação foi por pouco tempo, logo os Giants forçariam mais um punt.

O último quarto começou com o time da big apple indo para mais um punt. Brandon Marshall teve a chance de avançar em uma 3° descida para 12 jardas, mas não segurou o passe. Na campanha seguinte, Dallas teve dificuldades mas por pouco Dez Bryant não completou a recepção de touchdown em big play de Prescott.

Faltando sete minutos, veio o primeiro turnover da partida. Eli Manning foi interceptado cornerback Anthony Brown. O ataque de Dallas em campo significou menos chances de uma virada dos Giants fora de casa. Dan Bailey ainda entrou em campo para acertar seu quarto field goal da partida e dar números finais ao clássico.