Steelers passa fácil pelo Vikings em casa e vence segunda na temporada

Jogando no Heinz Field, o Pittsburgh Steelers fez sua estreia em casa na temporada de 2017 da NFL. O adversário era o Minnesota Vikings. Ambos os times saíram vitoriosos na primeira semana. Com apoio da torcida e partida sólida de Ben Roethlisberger, o time da Pensilvânia venceu por 26 a 9 e lidera a divisão norte da AFC junto com o rival Baltimore Ravens. Já os Vikings estacionam na divisão e torce por tropeços de Packers e Lions.

A primeira campanha do time da casa foi avassaladora. Com quatro minutos, Big Ben já havia conectado o primeiro TD do jogo para o WR Martavis Bryant. No quarto seguinte, foi a vez do calouro Juju Schuster Smith ampliar o marcador para 14 a 0. O time de Minnesota tentou reagir com field goal de Kay Forbath.

Na etapa final, quem apareceu foi o kicker dos Steelers, o sólido Chris Boswell. O camisa 9 do time da casa acertou quatro field goals e deu a vitória para Pittsburgh. Os Vikings ainda fizeram um touchdown com o running back CJ Ham, mas longe de alcançarem o time da casa.

Ben Roethlisberger acertou 23 de 35 passes para 243 jardas e dois TDs. Seu principal alvo foi Martavis Bryant, com três recepções para 91 jardas. Case Keenum foi responsável por substituir o lesionado Sam Bradford e fez um jogo irregular, com apenas 20 passes completados para 167 jardas.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (24). As 14h, o Steelers vai até Chicago para encarar os Bears. Já os Vkings receberão na gélida Minessota o time do Tampa Bay Buccaneers.