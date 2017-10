Defesa e Bell brilham, Steelers vencem Ravens e assumem liderança isolada da AFC North

Foto: Tasos Katopodis / Getty Images

A rivalidade entre Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers teve seu primeiro jogo na temporada de 2017, no MT&T Bank Stadium, em Baltimore, na tarde deste domingo (1º). Os visitantes, porém, contaram com uma boa atuação da defesa e uma sólida performance do ataque para vencer os rivais por 26 a 9 e assumir a liderança isolada da AFC North.

O destaque da partida vai para Le'Veon Bell, que anotou dois touchdowns de corrida, 144 jardas em 35 corridas. Ele também foi o líder em recepções, tendo quatro para 42 jardas, também sendo o primeiro no quesito. Ben Roethlisberger terminou com 216 jardas, um TD e uma interceptação. No lado dos Ravens, Joe Flacco terminou a partida com duas interceptações, cruciais para a derrota de Baltimore.

Os times voltam a campo no próximo domingo, quando Pittsburgh recebe Jacksonville Jaguars e os Ravens visitam o Oakland Raiders. Jogos às 14h e 17h15 pelo horário de Brasília.

Steelers dominam primeiro tempo e abrem três posses de diferença

Durante todo o primeiro tempo, os Ravens tiveram dificuldades de conseguir ter sequer a posse da bola. Com um Punt no primeiro drive, Pittsburgh conseguiu caminhar 99 jardas durante sua primeira posse, mas acabou terminando em Field Goal de Chris Boswell, abrindo o placar no MT&T Bank Stadium. Nos próximos drives do time da casa, porém, nada acabou saindo, tendo alguns 3 & Out (quando um time faz suas três primeiras descidas e devolve a oval pro adversário).

No próximo drive dos Steelers, Antonio Brown conseguiu se desmarcar e ficar completamente livre no meio do campo em uma terceira descida, mas Ben Roethlisberger não viu a presença do seu principal receber, devido à grande pressão que estava chegando e seus olhares para o outro lado do campo. O passe na jogada não foi completo e Pittsburgh saiu de campo, o que deixou Brown extremamente irritado nas sidelines. Mas tudo resolvido com o passar do tempo.

Já no segundo período, os visitantes continuaram a tirar a defesa de campo e colocar o ataque, tendo total controle do que acontecia no jogo. Dois touchdowns foram anotados, um com LeVeon Bell via corrida em 1st and Goal depois da defesa conseguir forçar um fumble do ataque de Baltimore, e depois com o novato Juju Smith-Schuster, que conseguiu se desvencilhar da marcação man-to-man já dentro do two-minute warning e conseguiu receber a bola para anotar a pontuação. A equipe perderia a conversão de dois pontos, porém.

Ravens voltam melhor, mas Steelers capitalizam em cima de turnovers

Já para o segundo tempo, os donos da casa parece que voltaram acordados para o jogo. A defesa conseguiu parar o ataque de Pittsburgh, que vinha consumindo muito relógio e consequentemente forçando a os defensores anfitriões ao cansaço e o ataque passou a funcionar melhor, dando alguma esperança de se recuperar na partida.

No terceiro período, Justin Tucker acertou um FG para diminuir a vantagem à duas posses - desde que marcasse dois TDs e a convertesse os dois pontos. O primeiro touchdown aconteceu, quando Flacco mostrou a força que ainda tem no seu braço e acertou Mike Wallace, o ex-Steelers, para cortar a diferença em mais seis pontos. A conversão aconteceu com uma corrida inside pro Terrance West, e uma posses seria a diferença para o último período.

Quando o Ravens vinha parecendo que conseguiria atravessar todo o campo para chegar ao touchdown, conseguindo primeiras descidas e sendo eficiente, Flacco acabou sendo interceptado por Ryan Shazier, que reconheceu o Play Action Bootleg por parte dos adversários. Sem sucesso para o ataque dos visitantes, o QB de Baltimore parou novamente em uma interceptação no seu próximo drive. Próximo do TMW, Bell tratou de matar o jogo com seu segundo TD, levando o jogo para 26 a 9.