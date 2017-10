Com lesão nas costas, QB Derek Carr desfalcará Raiders de duas a quatro semanas

Google Plus

Carr saindo de campo após a lesão

Na última partida do Oakland Raiders, contra o Denver Brocos, o quaterback Derek Carr sofreu uma lesão nas costas. Segundo o site oficial da NFL, o jogador desfalca a equipe no próximo jogo, contra o Baltimore Ravens. Porém lesões dessa natureza geralmente tomam um tempo de recuperação de duas a seis semanas.

A fratura do processo transverso (3ª vértebra da coluna) de Carr foi a mesma que Tony Romo sofreu em 2016 e o tirou dos gramados. Romo foi substituído por Dak Prescott e acabou se aposentando no fim da temporada.

Em 2016, o QB sofreu uma fratura na fíbula na rodada do Natal e desfalcou Oakland pelo resto da temporada. Mas ao voltar da lesão, Carr assinou o contrato que o tornaria o jogador mais bem pago da liga (sendo substituído, posteriormente, por Matthew Stafford).

Com a saída de Carr, Oakland deverá ter mais dificuldades para ganhar seus jogos e a possibilidade de vaga nos playoffs diminui, tendo em vista o retrospecto da última temporada. Na partida, o substituto do QB foi E. J. Manuel, que deve continuar jogando até o retorno do titular. Manuel foi selecionado em 2013 pelo Buffalo Bills e teve uma temporada como titular, mas foi cortado este ano pela equipe.