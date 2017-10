Chiefs bate Redskins em casa e é única equipe invicta na temporada

Google Plus

Foto: Getty Images

Em jogo válido pela semana 4 da NFL, o Kansas City Chiefs bateu o Washington Redskins por 29 a 20. O jogo já começou com uma bela jogada de Kirk Cousins com um passe de 44 jardas para Prayor, resultando em touchdown.

No two minute warning do primeiro tempo, Kansas City fez duas boas campanhas que resultaram em um touchdown e um field goal perdido pelo kicker novato, Butker.

O cornerback de Washington, Josh Norman, um dos principais nomes da equipe fraturou uma costela durante o segundo quarto do Monday Night e não voltou mais pro jogo. O desfalque do jogador fez falta para a equipe, já que a defesa sofreu muito com o ataque adversário e acabou cansando.

O técnico dos Redskins Jay Gruden disse que Norman deve ficar fora por algumas semanas. Há a chance de que o CB tenha tido algum tipo de lesão interna, como uma contusão pulmonar.

Alex Smith se destacou com suas read options

O QB de Kansas City teve uma partida de 293 jardas e 1 TD corrido. Porém, mais do que isso, o jogador teve destaque pela sua capacidade de improviso em situações de pressão.

No segundo quarto, Smith fez uma corrida de 32 jardas, quando o pocket fechou. Já no terceiro quarto, fingiu um passe e correu para a endzone, marcando mais um TD para a equipe.

A partida foi equilibrada até o final, o placar era 20 a 20 faltando oito segundos para o fim, quando o Chiefs chutou um FG e virou para 23 a 20. Logo após, o Redskins tentou um onside kick, porém a bola foi recuperada por Kansas City e marcou um TD, ganhando o jogo por 29 a 20. Sendo assim, a equipe de Missouri é a única invicta da NFL.

A próxima semana é a bye week do Washington Redskins e o Kansas City Chiefs enfrenta o Houston Texans no Sunday Night Football no próximo domingo (8).