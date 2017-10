Em Cleveland, Jets vence terceira seguida e Browns permanecem sem vencer

No primeiro horário da domingo (8) na quinta semana da NFL, o New York Jets viajou até Ohio para enfrentar o Cleveland Browns, que contava com a estreia de Myles Garrett, defensor que foi escolha número 1 do draft de 2017. Apesar de partida parelha, os visitantes levaram a melhor por 17 a 14.

O resultado coloca o time do treinador Todd Bowles com três vitórias e duas derrotas, liderando a AFC East colado com o Buffalo Bills. Já o Browns segue com a pior campanha da temporada, com cinco derrotas. Na próxima semana o Jets fará clássico contra o New England Patriots no Metlife Stadium. Já Cleveland encara o Houston Texans fora de casa, ambas as partidas no domingo (15).

O time visitante começou abrindo o placar com field goal de Chandler Catanzaro no final do primeiro tempo. Cleveland logo virou o marcador. O quarterback Kevin Hogan acertou passe para o TE David Njoku, que não teve dificuldades em entrar na endzone. Desta vez quem apareceu foi o ex-jogador do Cleveland, o QB Josh McCown, que achou o recebedor Austin Seferian-Jenkin, virando o marcador para 10 a 7 no 3° quarto.

McCown pontuou mais uma vez. O camisa 15 achou Jeremy Kearse, principal wide receiver dos Jets. Antes do final do jogo, os Browns tentaram uma reação. Duke Johnson recebeu passe curto de Hogan, mas o 17 a 14 no marcador foi insuficiente para a virada dos anfitriões.