Sem dificuldades, Eagles bate Cardinals e lideram divisão leste da NFC

No Lincoln Financial Field, o Philadelphia Eagles recebeu o Arizona Cardinals pela quinta semana da NFL neste domingo (8). Liderando do início ao fim contando com bom trabalho da defesa, o time da casa venceu a equipe da costa leste dos Estados Unidos por 34 a 7 e lidera a NFC East.

O time da Pensilvânia, junto com o Carolina Panthers, estão na frente da Conferência Nacional com quatro vitórias e apenas uma derrota. Já os Cardinals voltam a ficar com campanha negativa, apenas duas vitórias e três derrotas. Todos os resultados positivos do time de Arizona vieram na prorrogação.

Logo no primeiro quarto, os Eagles abriram 21 a 0. Carson Wentz acertou três passes para touchdown para os tight ends Zach Ertz e Trey Burton e para o wide receiver Torrey Smith. Os Cardinals reagiram com John Brown recebendo passe de Carson Palmer no quarto seguinte. Esta seria a única pontuação da equipe visitante no duelo.

No segundo tempo, mais um show do ataque, que chegaram a endzone mais uma vez, com passe de Wentz para Nelson Agholor de 58 jardas. O kicker calouro Jake Elliott ainda acertou dois chutes, dando números finais a partida. 34 a 7.

O time de Philadelphia abre a semana seis da temporada de 1017 justamente contra o Carolina Panthers fora de casa. O duelo na quinta-feira (12) definirá o líder da Conferência. Já os Cardinals voltam a jogar em Arizona contra o Tampa Bay Buccaneers no domingo (15).