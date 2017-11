Cornerback Richard Sherman sofre ruptura no tendão de Aquiles e não joga na temporada

Richard Sherman em ação pelo Seattle Sehawks. (Foto: Getty Images Sport/Stephen Brashear)

O cornerback do Seattle Seahawks, Richard Sherman, está fora da temporada da NFL. O atleta foi retirado do jogo após sentir uma ruptura no tendão de aquiles na vitória diante o Arizona Cardinals por 22 a 16, na última quinta (10). Algo que foi confirmado posteriormente pelo seu head coach, Pete Carrol.

Sherman confirmou a lesão por meio de sua conta oficial no Twitter. "Obrigado por todo o carinho. Eu darei o meu melhor para voltar o mais rápido possível e mais forte que nunca. Enquanto isso, eu estarei aqui para animar os meus colegas de time. Agradeço sinceramente pelo apoio, significa muito para mim", escreveu

De acordo Mark Garafolo, repórter da NFL Network, deu para captar após a partida o atleta conversando com o lineback do Seahawks, Bobby Wagner, que ele sentiu um rompimento no seu tendão.

Já Greg Bell, jornalista do News Tribune, compartilhou que após o jogo, o quarterback teria dito o seu incomodo era algo que ele sentia desde o confronto diante o Los Angeles Rams no dia 8 de outubro.

Segundo Bell, "ele imaginou que iria sofrer o rompimento eventualmente. Todavia, preferiu continuar jogando com seus companheiros", escreveu.

Entrando no jogo de quinta-feira, Sherman mostrou que ele ainda era um grande esquadrão com 31 tackles totais, duas interceptações e seis rupturas de passagem em 2017.

Apesar de ter jogado sofrendo lesões na temporada passada, ele começou todos as 16 oportunidades, registrando 58 tackles e quatro interceptações. E ainda foi nomeado para o quarto Pro Bowl consecutivo.

Em 2017, Sherman jogou em 96 vezes de 96 jogos na temporada regular, além de ser titular em 90 oportunidades.

Ele também participou de 12 jogos nos playoffs e chegou a duas finais de Super Bowls, ganhando uma delas. Em termos de tempo de jogo, poucos tem tantas participações quanto ele.

Isso pode ter o atrapalhado no último ano com uma lesão no joelho, e neste com a rúptura.

Os Seahawks têm grandes talentos , só que, Sherman é indiscutivelmente a peça mais importante, e dificilmente o Seattle será tão eficaz sem ele.

Na sua ausência, seu substituto provávelmente será o estreante Shaquill Griffin, terceira escolha no último draft.