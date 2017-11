Safety Kam Chancellor tem lesão agravada e pode desfalcar Seahawks pelo resto da temporada

(Foto: Reprodução/Twitter Oficial)

A defesa do Seattle Seahawks sofreu mais um duro golpe. Depois de perder o cornerback Richard Sherman em função da ruptura do tendão de aquiles, a lesão no pescoço de Kam Chancellor pode ser mais grave do que se esperava e especula-se que o safety não atue mais na atual temporada da NFL, segundo informações de Mike Garofollo, jornalista da NFL Network.

Depois da confirmação de que não jogaria contra o Atlanta Falcons na próxima segunda-feira (20), Chancellor não participou dos últimos treinamentos dos Seahawks, realizados na quinta-feira (16) e ontem (17), o que ligou o sinal de alerta quanto à gravidade da lesão. Neste sábado (18), a imprensa norte-americana começou a veicular a informação de que o jogador, campeão do Super Bowl XLVIII, e quatro vezes eleito para o Pro Bowl, ficará de fora do restante da temporada.

O desfalque de Kam Chancellor é bastante significativo para a secundária do Seattle Seahawks. Um dos líderes da unidade, o strong safety somava, até então, 49 tackles combinados, dois passes defensivos e um fumble forçado, sendo peça fundamental da 12ª melhor defesa geral da liga e 13ª mais eficiente contra o passe muito em função de sua grande combatividade.

Diante das lesões, os Seahawks movimentaram-se com o intuito de minimizar as perdas. Devido a lesão de Sherman, anunciaram o retorno de Byron Maxwell para atuar na posição de cornerback, contudo, quanto a Chancellor, a expectativa é de que a posição seja assumida pelo novato Delano Hill, selecionado na 3ª rodada do último draft, vindo da universidade Michigan.

Na briga por uma vaga nos playoffs, o Seattle Seahawks não deverá ter vida fácil nos últimos sete jogos da temporada. Entre os adversários a serem enfrentados, encontram-se quatro equipes que estão entre os 15 melhores ataques aéreos da liga (Atlanta Falcons, Philadelphia Eagles, Los Angeles Rams e Arizona Cardinals), sendo que, com a Legion Of Boom, como a secundária do time é conhecida, desfalcada, as fichas deverão ser jogadas no ataque da franquia, que é o segundo melhor da NFL na média de jardas a partir de passe por jogo.