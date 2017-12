Eagles estende contrato do recebedor Alshon Jeffery por quatro temporadas

(Foto: Getty Images/Rich Schultz)

O Philadelphia Eagles anunciou neste sábado (2), a extensão contratual do wide receiver Alshon Jeffery por quatro temporadas. De acordo com o jornalista Adam Schefter, da ESPN norte-americana, o novo contrato válido até 2021, tem o valor total de US$ 52 milhões, sendo que US$ 27 milhões são garantidos.

“Primeiro de tudo eu quero agradecer Jeffrey Lurie (proprietário da franquia) e toda a organização Eagles. Como eu disse outro dia, eu adoro aqui. Sou abençoado por ter a oportunidade de jogar por esta organização e para estes torcedores. Todo mundo me recebeu de braços abertos e agora estou ansioso por ficar aqui por muito tempo. Temos um grande grupo aqui e estou animado por fazer parte dele”, declarou Jeffery em comunicado oficial.

Principal alvo de Carson Wentz, o wide receiver tem ótimos números na temporada, com 43 recepções para 619 jardas e sete touchdowns. Alshon está em seu sexto ano na NFL, tendo jogando cinco em Chicago com os Bears.

“Alshon tem sido uma tremenda adição para essa organização dentro e fora de campo. Nós damos prioridade em assegurar que somos capazes de construir o time em torno de jogadores como Alshon, que abraçam este time e a cidade da maneira como ele tem feito. Estamos empolgados com o futuro dele aqui”, declarou a franquia em nota oficial.

Com a melhor campanha da NFL com 10-1, os Eagles pretendem se firmar como uma força da NFC, estendendo os contratos dos principais jogadores. Antes mesmo de Jeffery, a equipe já havia renovado com Fletcher Cox, Zach Ertz e Lane Johnson.