Rob Gronkowski recebe suspensão após entrada ilegal em Tre'Davious White

(Foto: Tom Szczerbowski/Getty Images)

Com nove recepções para 147 jardas, Rob Gronkowski vinha sendo o principal destaque do confronto divisional entre New England Patriots e Buffalo Bills, realizado no último domingo (3). Todavia, o jogador deixou o campo marcado por um episódio polêmico, que gerou grande repercussão nesta segunda-feira (4).

Após uma não-marcação de pass interference, o tight end perdeu a cabeça com a arbitragem e partiu pra cima de seu marcador, o cornerback Tre'Davious White. O hit ilegal, com o jogador do Bills deitado no gramado, gerou grande confusão no New Era Field. Sangrando, White deixou a partida com suspeita de concussão.

Após a partida, o jogador do Patriots pediu desculpas para seu adversário, explicando que agiu no calor do momento, impulsionado pela enorme frustração com as marcações da arbitragem ao longo do jogo. Micah Hyde, companheiro de Tre'Davious White, reprovou a atitude de Gronk, chamando o hit de "jogada suja, com ou sem pedido de desculpas".

Apesar de não ter sido ejetado do jogo, o lance não caiu nada bem para o camisa 87. Após analisar as imagens, a NFL resolveu suspender Rob Gronkowski por uma partida, punição considerada 'branda' por grande parte da opinião pública e diversos especialistas do meio esportivo.

É esperado que o atleta apele da decisão. Caso a suspensão seja mantida, a estrela do New England Patriots não estará à disposição de Bill Belichick para a partida da semana 14, contra o Miami Dolphins, no Hard Rock Stadium.