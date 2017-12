Jogo Seattle Seahawks x Arizona Cardinals ao vivo online na última rodada da NFL

Seja bem-vindo torcedor ligado na VAVEL.com. Estamos de volta para mais uma transmissão em tempo real da NFL e desta vez acompanharemos juntos o duelo entre Seattle Seahawks e Arizona Cardinals

O PALCO: A partida será realizada no CenturyLink Field, casa do Seattle Seahawks e do Seattle Sounders, time de futebol que disputa a MLS. O estádio tem capacidade para 67.000 torcedores e é conhecido por ser um dos mais barulhentos da NFL.

Seattle Seahawks

ÚLTIMA PARTIDA: Em seu último jogo o Seahawks venceu o Dallas Cowboys em pleno AT&T Stadium. A equipe de Seattle contou com dois TD's anotados por Russell Wilson para conquistar a vitória.

DESEMPENHO: Em alternância durante boa parte da competição o Seahawks chega para a última rodada lutando pela classificação para os playoffs. A equipe espera se livrar dos problemas e avançar para a pós-temporada.

DESTAQUE: Apesar do forte jogo defensivo que consagrou e levou a equipe ao título da NFL em tempos recentes, Russell Wilson é o destaque da equipe sendo importante no jogo corrido e nos passes para seus recebedores.

Arizona Cardinals

ÚLTIMA PARTIDA: No último compromisso do Cardinals a equipe de Arizona não teve dificuldades para bater o New York Giants por 23 a 00 e conquistar a vitória. O destaque da partida foi o recebedor Larry Fitzgerald com 119 jardas e um touchdown.

DESEMPENHO: Com Carson Palmer lesionado, Arizona não conseguiu dar sequência ao bom jogo apresentado em outras temporadas e já chega eliminado para a última rodada, sem chance de disputar os playoffs.

DESTAQUE: Como sempre, Larry Fitzgerald. O recebedor do Cardinals aproveita seus últimos momentos em campo antes de se aposentar com um jogo de altíssimo nível e pontos marcados em momentos cruciais da partida. É o destaque da franquia para a partida.