Jogo Baltimore Ravens x Cincinnati Bengals AO VIVO online pela NFL 2017/18

Google Plus

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Baltimore Ravens x Cincinnati Bengals valendo pela 17ª semana da NFL 2017/18. A transmissão começará na hora da partida, às 19h25 do domingo (31). Fique conosco!

O palco da partida será o M&T Bank Stadium, localizado na cidade de Baltimore. A arena tem capacidade para cerca de 71 mil torcedores.

Foto: Getty Images

Marvin Lewis, comandante dos Bengals, também deu coletiva e falou sobre a possibilidade de essa ser sua última partida pela franquia.



"Eu, emocionado? Por quê? Você sabe de algo que eu não saiba?", disse rindo. "Sei que não foi o ano que nós planejamos, mas nossos caras seguraram firme. Nossa meta é ser campeões do mundo, mas não conseguimos esta temporada."

O técnico dos Ravens, John Harbaugh, falou com a imprensa sobre as dificuldades de superar a defesa adversária.



"Eles tem uma linha defensiva muito boa - uma das melhores da liga. São um grupo bastante difícil de bloquear, então precisaremos estar no nosso melhor para o jogo."

Último confronto: as duas equipes se enfrentaram no dia 10 de setembro, já nesta edição da NFL. Na ocasião, os Ravens venceram por 20 a 0.

Foto: John Grieshop/Getty Images

O Cincinnati Bengals, por sua vez, venceu a última partida depois de perder três seguidas. Na ocasião, bateu o Detroit Lions por 26 a 17.

O Baltimore Ravens vem de duas vitórias consecutivas na liga, sendo a última contra o Indianapolis Colts por 23 a 16.

Uma vitória dos Ravens garantirá franquia nos playoffs da NFL, mas os Bengals já não têm condições de lutar por uma vaga.

Atualmente, o Baltimore Ravens ocupa a quinta colocação da AFC, com um recorde de 9-6. Já o Cincinnati Bengals ocupa a décima posição da AFC, com 6-9 até o momento.