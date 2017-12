Jogo Miami Dolphins x Buffalo Bills AO VIVO online pela NFL 2017/18

Google Plus

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Miami Dolphins x Buffalo Bills valendo pela 17ª semana da NFL 2017/18. A transmissão começará na hora da partida, às 19h25 do domingo (31). Fique conosco!

O palco da partida será o Hard Rock Stadium, localizado em Miami. A arena tem capacidade para cerca de 65 mil torcedores.

Foto: Joel Auerbach/Getty Images

Sean McDermott, comandante dos Bills, também deu coletiva e falou sobre a possibilidade de se classificar para a pós-temporada, mas dependendo de outros resultados.



"Se a gente não ganhar, não vai adiantar nada. Precisamos manter o foco e cumprir a nossa parte, que é vencer o jogo. Está na nossa mão."

O técnico dos Dolphins, Adam Gase, falou com a imprensa sobre um pequeno "desentendimento" entre ele e seu jogador, Jarvis Landry. Os dois pareceram estar aos gritos em certo momento.



"Isso faz parte do jogo. É normal, acontece. Não é a primeira vez", fala semelhante à do atleta, que explicou que era apenas uma conversa.

Último confronto: as duas equipes se enfrentaram no dia 17 de dezembro, já nesta edição da NFL. Na ocasião, os Bills venceram por 24 a 16.

Foto: Tom Szczerbowski/Getty Images

O Buffalo Bills perdeu apenas a última partida, sendo 37 a 16 para o New England Patriots.

O Miami Dolphins vem de duas derrotas consecutivas, sendo a mais recente na semana passada por 29 a 13, contra o Kansas City Chiefs.

Enquanto os Dolphins não têm mais chances de se classificar para os playoffs, os Bills ainda têm esperanças para tal, mas, para isso, precisarão também da derrota do Baltimore Ravens, ou da combinação das derrotas de Los Angeles Chargers e Tennessee Titans.

Atualmente, o Miami Dolphins ocupa a nona colocação da AFC, com um recorde de 6-9. Já o Buffalo Bills ocupa a sétima posição da AFC, com 8-7 até o momento.