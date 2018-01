Playoffs NFL: Chiefs buscam regularidade e equilíbrio para chegar longe na pós-temporada

Foto: Jamie Squire/Getty Images

Há algumas temporadas, o Kansas City Chiefs vem conseguindo até fazer boas campanhas na temporada regular, mas sempre existe algum fator que não faz o time comandado por Andy Reid alcançar vôos maiores, mais vitoriosos. Para isso, eles precisam encontrar o tão desejado equilíbrio para fazer bonito nos playoffs da NFL.

Conhecido pela sempre forte defesa, os Chiefs tiveram uma temporada regular um pouco diferente em relação a forças e fraquezas. O início foi simplesmente avassalador, com o calouro Kareem Hunt tendo excelentes jogos, correndo muito bem com a bola, além de Alex Smith estar ainda mais "lúcido" e inteligente no jogo.

Smith e Hunt serão peças-chave para os Chiefs | Foto: Dustin Bradford/Getty Images

Foram cinco vitórias seguidas para iniciar a temporada, com, inclusive, dois jogos marcando mais de 40 pontos, sendo, um deles, contra o New England Patriots, fora de casa, algo impressionante, já que estamos falando do atual campeão do Super Bowl em um dos estádios mais difíceis de jogar em toda a NFL.

Porém, nas últimas duas vitórias da sequência, contra Washington Redskins e Houston Texans, a equipe já mostrava sinais de alguma fraqueza, vencendo com certa dificuldade. Vale lembrar que os Chiefs perderam o seu melhor jogador da defesa, o safety Eric Berry, logo na primeira semana, contra os Patriots, o que causou um impacto na parte defensiva.

Foi a partir da sexta partida que as coisas começaram a desandar, quando a equipe perdeu seis dos sete jogos seguintes, com derrotas bem "duras" contra New York Giants e New York Jets. O ataque tinha seus altos e baixos, o que não era bom, pois a defesa seguia sofrendo bastante na maioria dos confrontos.

Uma das derrotas foi contra o Bills, em casa | Foto: Icon Sportswire/Getty Images

Só que após a derrota para os Jets, a equipe entrou nos eixos novamente, exatamente na parte derradeira da temporada. A defesa conseguiu ser mais regular, enquanto o ataque voltou a ter uma boa sintonia de forma mais constante, fazendo com que a equipe vencesse os últimos quatro jogos e confirmasse a vaga na pós-temporada.

Mas o grande fator é saber se os Chiefs, com tantos altos e baixos, conseguirão achar o equilíbrio, pois isso é totalmente necessário para uma equipe que busca conquistar títulos. Enquanto o ataque é o quinto melhor em termos de jardas por jogo, com um bom jogo terrestre e um ainda melhor trabalho aéreo, a defesa é decepcionante, sendo a quinta pior em jardas cedidas. Para se ter uma ideia, além dos Chiefs, apenas Patriots e Buffalo Bills são as equipes da pós-temporada presentes no top 10 de piores defesas.

Andy Reid precisa encontrar o melhor Chiefs nos playoffs | Foto: Dustin Bradford/Getty Images

Falar da equipe de Kansas City e não destacar a defesa é algo incomum, mas necessário na atual temporada. Porém, isso terá de ser consertado por Andy Reid.

Além disso, o ataque realmente precisa estar em uma boa conexão. Alex Smith é experiente, já foi muito longe nos anos de San Francisco 49ers e tem uma cabeça que sabe lidar em jogos maiores, porém precisa da ajuda de Kareem Hunt e Tyreek Hill, seu principal alvo. Os Chiefs tem um bom time, mas precisam mostrar equilíbrio caso queiram ir mais longe.

Os vermelhos entram em campo neste sábado (6), às 19h20 (de Brasília), quando visitam o Tennessee Titans pelo jogo de Wild Card.