Kansas City Chiefs x Tennessee Titans Titans pelos playoffs da NFL ao vivo e online

A melhor média de pontuação entre ambos é de Kansas City. A unidade chefiada por Andy Reid fez 25,9 pontos por partida na média, sexta melhor marca. Já os Titants ficam apenas na 19° posição, com 20,9. Em outro quesito a equipe vermelha é superior: média de jardas de scrimmage. Com a 5° melhor marca, os Chiefs somam 375,4 jardas por partida. Os Titans são apenas o 23°, com 314.

Os Chiefs começaram avassaladores. A equipe, fora de casa, abriu a temporada derrotando o atual campeão New England Patriots. Em seguida, emendou uma sequência invicta de cinco jogos. Mas a situação mudou após as semanas seguintes, quando a equipe venceu apenas cinco dos onze jogos e correu riscos de ficar fora dos playoffs.

Na temporada regular, as duas equipes tiveram uma campanha quase parecida. O time comandado por Andy Reid chegou a dez vitórias e seis derrotas enquanto os comandados de Mike Mularkey obtiveram uma campanha 9-7, garantindo a vaga nos offs na semana 17, ao bater o rival Jacksonville Jaguars.

Chiefs e Titans se enfrentaram na última semana da pré temporada em 2017. O duelo, no Arrowhead marcou 30 a 6 para Kansas City, time mandante.

Boa noite para você leitor que acompanha a VAVEL Brasil. Vamos começar a transmissão da primeira partida dos playoffs da NFL da atual temporada. Kansas City Chiefs encara o Tennessee Titans em disputa por vaga nas semifinais da conferência americana. Venha junto.