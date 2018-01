Playoffs NFL: Após decepção de 2016, o que os Panthers de Cam Newton representam?

Cam Newton será o "SuperCam" de 2015? (Foto: Icon Sportswire via Getty Images)

Em 2015, o Carolina Panthers conquistou uma ótima campanha de 15-1 e chegou até o Super Bowl, onde perdeu para o Denver Broncos. Porém, na temporada passada, a franquia decepcionou a todos com uma fraca campanha de 6-10. Na temporada atual, os Panthers terminaram a temporada regular com 11 vitórias e cinco derrotas, conseguindo voltar à pós-temporada.

O quarterback e principal jogador da equipe, Cam Newton, voltou a ter boas atuações, porém foi inconsistente durante a temporada regular. O jogador terminou com números de 22 touchdowns, 16 interceptações e um rating baixo de 80,7.

É de se destacar que nenhum jogador ofensivo da equipe passou das mil jardas recebidas ou corridas. Porém, o wide receiver Devin Funchess foi o principal jogador do ataque em touchdowns anotados, com 8, seguido pelo running back Jonathan Stewart, que entrou na endzone seis vezes. Newton também marcou seis touchdowns e correu para 754 jardas, líder da franquia no quesito. Já na defesa, os defensive ends Julius Peppers e Mario Addison se destacaram tendo 11 sacks e dois fumbles forçados cada.

Devin Funchess foi o melhor alvo de Cam Newton na temporada (Foto: Streeter Lecka/Getty Images)

As principais armas de Carolina para avançarem em seu confronto serão a defesa e o jogo corrido. A defesa teve a terceira melhor marca da liga, cedendo apenas 88,1 jardas por partida. O que preocupa a equipe são os passes longos, já que a secundária não é das mais confiáveis. E em casos que Newton precisa dar passes mais longos também são preocupantes, já que o QB tem apenas a 28ª melhor marca passando.

A pós-temporada

A equipe do Carolina Panthers enfrenta o New Orleans Saints, campeão de divisão, fora de casa. Os Saints chegam a partida com a dupla sensação de running backs, Alvin Kamara e Mark Ingram, além do experiente quarterback Drew Brees comandando o ataque.

O favoritismo é de New Orleans que, apesar da mesma campanha, conta com uma equipe mais sólida e completa. O jogo será no domingo (7), às 19h30 no horário de Brasília.

Caso o Rams passe, o vencedor entre Saints e Panthers enfrenta o Philadelphia Eagles, caso contrário, o vencedor enfrenta o Minnesota Vikings.

O que significa essa pós-temporada para Cam Newton

Após perder o Super Bowl em 2015 e uma fraca atuação em 2016, estar na pós-temporada em 2017 significa muito para o quarterback. Nesse ano o jogador deu uma entrevista polêmica e foi chamado de machista por fãs e pela mídia após dizer para uma jornalista que mulher não entende de rotas.

Newton é de fato um jogador polêmico e bem questionado. Avançar nos playoffs dessa temporada e, talvez, até alcançar novamente a disputa do SB seria de suma importância para que ele prove que tem potencial.