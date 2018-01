Guia VAVEL da NFL: o que esperar dos playoffs da temporada 2017/18?

O troféu Vince Lombardi é o desejo de todas as equipes que chegam aos playoffs (Foto: Andy Lyons/Getty Images)

Após 17 semanas, a temporada regular da NFL chegou ao fim. Das 32 equipes da liga, apenas 12 seguem com chances de sagrarem-se campeãs no Super Bowl LII, a ser disputado em Minnesota, no dia XX de fevereiro. Neste sábado (6), as rodadas de Wild Card abrem as disputas na pós-temporada, com oito equipes brigando por quatro vagas na fase seguinte.

A VAVEL Brasil traz opiniões a respeito das quatro partidas que serão disputadas neste fim de semana, além de traçar o caminho de Philadelphia Eagles, Minnesota Vikings, New England Patriots e Pittsburgh Steelers, já classificados para o Divisional Round.

AFC

O que esperar de Buffalo Bills x Jacskonville Jaguars?

Gabriel Menezes, setorista de NFL da VAVEL: "Vitória fácil dos Jaguars. O time de Jacksonville tem uma das melhores defesas da liga, principalmente na secundária com AJ Bouye e Jalen Ramsey, e não deve ter dificuldades contra os Bills, que vivem incerteza com Tyrod Taylor como QB. A única chance de Buffalo seria uma atuação fora do comum do RB LeSean McCoy, principal peça da equipe, e de sua secundária. Ainda assim, não vejo margem pra que os Jaguars percam."

+ Donos de uma grande defesa, Jaguars podem ir longe com um QB inconsistente?

Matheus Ribeiro, editor do The Fraternity: "No confronto entre dois times que não iam aos playoffs há muito tempo e tiveram temporadas inconsistentes, é bom olhar para a unidade que foi mais constante durante o ano: a defesa dos Jaguars. E por mais que o ataque de Buffalo seja cuidadoso com a bola, o pass rush de Jacksonville deve dar inúmeros problemas a Tyrod Taylor e companhia"

Henrique Bulio, redator do Zona FA: "Jacksonville tem uma defesa capaz de parar qualquer ataque enquanto Buffalo não é uma equipe muito boa ofensivamente. O Jaguars vai limitar o Bills a menos de 17 pontos e ganhar o jogo"

+ Com um quarterback inseguro, o Buffalo Bills volta à pós-temporada depois de 17 anos

Vitor Camargo, editor do TM Warning: "Uma batalha defensiva, e um tanto quanto feia. Jacksonville tem a melhor defesa da NFL e está no seu melhor jogando na frente no placar, enquanto o ataque do Bills sofreu o ano todo e pode estar sem seu RB titular, LeSean McCoy. Vai ser interessante ver como o QB do Bills, Tyrod Taylor, um dos mais móveis da NFL, lida com a pressão da linha defensiva do Jags"

O que esperar de Tennessee Titans x Kansas City Chiefs

Gabriel Menezes, setorista de NFL da VAVEL: "Um jogo mais equilibrado do que o anterior. Kansas City precisa que seu ataque aéreo explosivo funcione contra uma das melhores defesas contra o jogo corrido da liga. Sem DeMarco Murray, lesionado, o QB Marcus Mariota vai ter dificuldades e precisar que Derrick Henry se sobressaia ainda mais, além de mostrar tudo que não fez na temporada regular: segurança com a bola."

+ Tennessee Titans precisa superar inconstância e ausência de DeMarco Murray

Matheus Ribeiro, editor do The Fraternity: "Proteger a bola é essencial neste jogo, já que não parece um embate de muitos pontos. E enquanto Alex Smith lançou apenas cinco interceptações, Marcus Mariota deu a bola aos rivais 15 vezes. Vantagem para os Chiefs"

Mariota precisará jogar melhor do que fez durante a temporada regular se os Titans quiserem ter alguma chance nos playoffs (Foto: Wesley Hitt/Getty Images)

Henrique Bulio, redator do Zona FA: "Tennessee é um dos piores times da NFL e que incrivelmente se classificou para a pós-temporada ao passo que Kansas City voltou a jogar bem quando Matt Nagy assumiu o play calling. O Chiefs vai ganhar com extrema facilidade e anotando +30 pontos"

+ Chiefs buscam regularidade e equilíbrio para chegar longe na pós-temporada

Vitor Camargo, editor do TM Warning: "O Chiefs teve uma transformação ofensiva em 2017 atrás do melhor ano da carreira do quarterback Alex Smith e do explosivo novato Kareem Hunt, anotando 24 ou mais pontos em 12 de 16 jogos no ano. Isso vai ser o teste de fogo para uma defesa do Titans que enfrentou o calendário mais fácil da NFL em 2017 e não tem um ataque confiável para ajudá-la"

O calouro Kareem Hunt liderou a liga em jardas terrestres e pode ser um diferencial na partida (Foto: Dustin Bradford/Getty Images)

O que esperar de New England Patriots e Pittsburgh Steelers na próxima rodada?

Gabriel Menezes, setorista de NFL da VAVEL: "Que ambos vençam seus confrontos e cheguem à final da AFC. São de longe os maiores favoritos para vencer a conferência. Resta saber se as várias lesões dos Patriots (Van Noy, Gilislee, Burkhead, Hogan, McCourty, Branch) vão prejudicar o time e se Antonio Brown estará saudável para os playoffs, já que o wide receiver é um fator importantíssimo no ataque de Pittsburgh"

Matheus Rocha, editor do The Fraternity: "De New England dá para saber totalmente o que esperar: um Tom Brady que tem sinais da idade, mas que ainda mostra momentos de MVP, e uma defesa que não é tão boa, só que segura os adversários na red zone. Em Pittsburgh, ainda temos que esperar a situação de Antonio Brown, já que o ataque dos Steelers é muito mais dinâmico com a sua presença e tira muito o peso da defesa"

Henrique Bulio, redator do Zona FA: "O Patriots é o favorito na AFC e uma semana de descanso deve fazer bem ao braço de Brady, que pareceu cansado no fim da temporada regular. Deve vencer com tranquilidade quem avançar. Já o Steelers sofreu uma derrota pesada para o Jaguars em casa durante o ano, mas o ataque é muito melhor na segunda metade da temporada e ambos devem prevalecer"

Vitor Camargo, editor do TM Warning: "Pittsburgh tem como grande fator a volta ou não de seu melhor jogador, o wide receiver Antonio Brown, que está fora desde a Semana 15. Ambos os times estão - pelo menos no papel - um nível acima dos demais da AFC, mas isso não quer dizer que devam esperar vida fácil caso os favoritos - Chiefs e Jaguars - confirmem suas vagas na próxima rodada"

Patriots e Steelers devem se enfrentar na final da AFC (Foto: Joe Sargent/Getty Images)

NFC

O que esperar de Atlanta Falcons x Los Angeles Rams

Gabriel Menezes, setorista de NFL da VAVEL: "Um jogaço. Os Falcons tiveram temporada ligeiramente decepcionante, mas ainda tem um dos ataques mais talentosos da liga, com Matt Ryan - MVP da temporada passada - e Julio Jones como destaques. Devonta Freeman promete, já que a defesa dos Rams vem mal contra o jogo corrido. O ataque de Sean McVay, entretanto, é o que mais marca pontos na liga e LA tem Aaron Donald, possivelmente o melhor defensive tackle da liga, na defesa. Jogo duríssimo"

+ Sean McVay muda patamar e Rams retornam à pós-temporada após 12 anos

Matheus Ribeiro, editor do The Fraternity: "Espere um jogo com muito ataque. Os Rams tiveram o melhor ataque da temporada em pontos por jogo, com destaque para o candidato ao prêmio da MVP Todd Gurley e o quarterback Jared Goff, que amadureceu bem demais em 2017. Do outro lado, os Falcons não tiveram um ano tão bom quanto em 2016, mas continuam tendo um ataque extremamente equilibrado e com muitas peças que preocupam os adversários, como Julio Jones e Devonta Freeman"

Julio Jones fazendo a recepção e correndo com a bola: foi uma cena comum em 2017. 1444 jardas para o WR dos Falcons (Foto: David Banks/Getty Images)

Henrique Bulio, redator do Zona FA: "O melhor jogo da pós-temporada. A chave para a vitória está em Todd Gurley: se o Falcons conseguir limitá-lo (o que quase ninguém conseguiu ao longo do ano), Atlanta tem boas chances; o mais provável, contudo, é que o Rams vença um jogo apertado em Los Angeles"

+ Atlanta Falcons precisa se superar jogando longe de casa

Vitor Camargo, editor do TM Warning: "Dois ataques muito explosivos se enfrentando costuma ser a promessa de um jogo bastante divertido e movimentado. O Rams pode muito bem ser o melhor time da NFC esse ano, e o Falcons vai ter que mostrar um pouco da mágica dos playoffs passados se quiser ter a chance de derrubar o favorito time de Los Angeles fora de casa"

Jared Goff e Sean McVay formaram dupla próspera em Los Angeles (Foto: Steve Dykes/Getty Images)

O que esperar de Carolina Panthers x New Orleans Saints

Gabriel Menezes, setorista de NFL da VAVEL: "Mais um jogo equilibradíssimo. Cam Newton volta aos playoffs depois de decepcionar na última temporada e enfrenta Drew Brees, um dos melhores QBs da história da NFL, com Alvin Kamara e Mark Ingram, dupla de RBs de New Orleans, voando. Promessa de excelente jogo. Fiquem de olho também no CB Marshon Lattimore, provável calouro do ano, que pode fazer a diferença no lado defensivo."

+ Brees e calouros sensações tem missão de levar Saints ao sucesso

Matheus Ribeiro, editor do The Fraternity: "Dá para esperar uma repetição do que aconteceu nos dois primeiros jogos entre as equipes na temporada. Os Saints forçaram seis turnovers de seus rivais de divisão e utilizaram seu ótimo ataque, que não depende mais só de Drew Brees por causa da ótima dupla de running backs – Alvin Kamara e Mark Ingram –, para levar os jogos"

Drew Brees e Cam Newton se encontrarão pela terceira vez nesta temporada (Foto: Jonathan Bachman/Getty Images)

Henrique Bulio, redator do Zona FA: "O Saints venceu o Panthers duas vezes ao longo do ano e, embora Carolina tenha elementos suficientes para ameaçá-los, o megazord ofensivo de New Orleans deve prevalecer pela terceira vez na temporada. Saints avança"

+ Após decepção de 2016, o que os Panthers de Cam Newton representam?

Vitor Camargo, editor do TM Warning: "Muita rivalidade entre times que dividem a mesma divisão, e que possuem dois ataques muito variados, se utilizando de passes para os running backs e muita criatividade na hora de usar suas armas. O Panthers tem a melhor defesa, mas o Saints tem o melhor ataque, o melhor conjunto no geral, e a vantagem de jogar em casa."

Saints venceram os dois confrontos contra os Panthers na temporada regular (Foto: Sean Gardner/Getty Images)

O que esperar de Philadelphia Eagles e Minnesota Vikings na próxima rodada?

Gabriel Menezes, setorista de NFL da VAVEL: "Philadelphia deve passar dificuldades sem Carson Wentz. Se a defesa, uma das melhores da liga, for bem, pode sonhar com a final da NFC, mas deve passar sufoco com Nick Foles under center. Já os Vikings confiam em sua excelente defesa e na boa química entre Case Keenum e seus recebedores Adam Thielen, Stefon Diggs e Kyle Rudolph para uma melhor campanha"

Matheus Ribeiro, editor do The Fraternity: "É complicado falar sobre Philly porque eles não terão o quarterback Carson Wentz, mas seu substituto Nick Foles já se mostrou competente o suficiente na liga e com mais tempo de preparação pode mostrar algo bom quando os Eagles estrearem nos playoffs. Enquanto isso, os Vikings continuarão apostando em sua forte defesa, ajudada pelo ataque, que sofre poucos turnovers"

Nick Foles precisará mostrar que pode substituir - bem - Carson Wentz (Foto: Rich Schultz/Getty Images)

Henrique Bulio, redator do Zona FA: "Philadelphia precisa de um milagre para sobreviver depois de perder Carson Wentz pelo resto do ano; Nick Foles não apresentou nada de produtivo nos últimos dois jogos. O Vikings é o grande favorito atualmente na NFC, com um forte ataque e uma defesa completa e capaz de limitar qualquer adversário"

Vitor Camargo, editor do TM Warning: "Ambos os times devem ter vida muito mais difícil em meio a uma fortíssima NFC, e o Eagles ainda tem que fazer isso enquanto tenta descobrir como tapar o buraco deixado pela lesão do seu quarterback, Carson Wentz. Nick Foles deve ser seu substituto, mas é uma boa queda de nível, e o time da Philadelphia precisa achar outras formas de impor seu jogo para chegar ao Super Bowl"

Além de ataque poderoso, Vikings tiveram a melhor defesa da liga (Foto: Hannah Foslien/Getty Images)

Quem é o grande favorito ao título?

Gabriel Menezes, setorista de NFL da VAVEL: "Não acho que exista um grande favorito. Os Patriots merecem respeito, mas as lesões de jogadores-chave podem prejudicar o time. Os Steelers, completos, são extremamente fortes. Saints e Rams também empolgam bastante. Pessoalmente, apostaria nos Steelers e no trio BBB (Ben Roethsliberger, Antonio Brown e Le'Veon Bell)"

Matheus Ribeiro, editor do The Fraternity: "Com o nível de consistência que os Patriots apresentam todo ano, é difícil apostar em outro time para ser campeão"

Henrique Bulio, redator do Zona FA: "O Patriots mais uma vez é a equipe a ser batida: o principal favorito da AFC tem o quarterback que melhor jogou ao longo da temporada e um ataque que consegue ser produtivo de todas as formas"

Vitor Camargo, editor do TM Warning: "Vikings, Saints e Rams são os times mais completos, mas é difícil não apontar o New England Patriots como favorito. Não só Rams, Vikings e Saints jogam todos na mesma conferência, deixando New England com um caminho muito mais desimpedido até o Super Bowl, nós já vimos o Patriots fazer isso vezes demais para não apostar na franquia"

Como na última temporada, Patriots são favoritos para vencer o SuperBowl (Foto: Thimothy A. Clary/AFP/Getty Images)

Quem pode surpreender?

Gabriel Menezes, setorista de NFL da VAVEL: "Os Falcons. O time ainda é muito bom, apesar de ter oscilado durante a temporada regular, e pode fazer boa campanha. Tem armas ofensivas e defensivas em todos os setores, bom jogo corrido e um dos melhores WRs da liga"

Matheus Ribeiro, editor do The Fraternity: "Os Saints têm um bom time para aprontar nos playoffs. De um lado, Alvin Kamara e Mark Ingram fazem uma dupla de corredores sensacionais que tirou todo o peso da mão de Drew Brees, que ainda consegue resolver quando é chamado. Do outro, uma defesa que tem um bom pass rush e uma secundária que passou de uma das piores da liga para uma das melhores"

Henrique Bulio, redator do Zona FA: "O Jacksonville Jaguars é a aposta perfeita para uma forte surpresa: a equipe possui uma defesa historicamente forte e um ataque que teve um ótimo mês de dezembro. Não seria surpresa vê-los derrubando New England ou Pittsburgh na AFC"

Vitor Camargo, editor do TM Warning: "Chiefs, na AFC, e Falcons, na NFC, são dois times com a combinação de um ótimo ataque com uma defesa que conta com jogadores capazes de desequilibrar um confronto individualmente. O Chiefs teve uma sequência ruim em meio a um ano muito dominante, e o Falcons ainda tem a mesma base do ataque histórico de 2016. São times que eu não gostaria de enfrentar"