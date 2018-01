Em virada histórica, Titans vencem Chiefs e avançam às semifinais da AFC

Assim como no Super Bowl LI, o primeiro jogo dos playoffs da temporada 2017-18 começou com um domínio absoluto de um dos times (aqui no caso, o Kansas City Chiefs) e terminou com uma virada improvável que entrou para a história da NFL. Na noite deste sábado (6), jogando no Arrowhead Stadium, em Kansas City, o time de Tennessee venceu os anfitriões por 22-21 após um péssimo 1° tempo e uma incrível reação no 2°, eliminando os Chiefs dentro de sua casa chegando como uma “zebra” para a próxima rodada.

O Tennessee Titans agora aguarda o resultado da partida desse domingo (7) para saber se terá pela frente o grande time do Pittsburgh Steelers ou o atual campeão New England Patriots, na semana que vem.

Em atuação impecável de Alex Smith, time da casa tem amplo domínio no primeiro tempo

Após algumas falhas ofensivas no início da partida, o KC Chiefs se organizou e deu trabalho para a defesa adversária, que parecia não ter entrado em campo até o momento. O quarterback Alex Smith brilhou, com dois passes para touchdown apenas no primeiro quarto. Os Titans, sentindo o desfalque de DeMarco Murray, pouco fizeram na primeira etapa e mesmo com algumas boas campanhas do ataque, pecavam na finalização e na atuação apagada de seu sistema defensivo.

No segundo quarto, o time de Kansas City perdeu Travis Kelce, vítima de uma pancada na cabeça que não se encontrou mais em condições de voltar ao campo. Mesmo com o ataque menos produtivo, Smith anotou mais um touchdown para o time da casa, colocando o placar em 21-3 (Titans converteram apenas 1 field goal no primeiro tempo) e praticamente sacramentando a vitória, tendo em vista que o time visitante tinha dificuldades em finalizar, parando na forte defesa adversária e com seu QB Marcus Mariota sofrendo uma interceptação.

O "Titã" ressurge para fazer história

Com Derrick Henry inspirado (156 jardas terrestres e 1 touchdown) e Mariota encaixando passes (inclusive para ele mesmo, após recuperar a bola de um desvio e entrar na endzone), o Tennessee domina o adversário no segundo tempo, que não consegue se encontrar no ataque e erra um field goal, perdendo a oportunidade de liquidar a partida. No último quarto, os Titans anotaram 13 pontos consecutivos e conseguiram reverter uma desvantagem 18 pontos, se igualando ao feito dos Patriots na conquista do último Super Bowl e garantindo uma classificação heróica.

O drama aconteceu nos minutos finais do jogo, quando os Chiefs conseguiram recuperar um fumble e fazer um TD logo em seguida, virando novamente o placar. Contudo, a arbitragem reviu a jogada e anulou o lance, pois Derrick Lewis já tinha encostado no chão antes de soltar a bola.

Destaques

Marcus Mariota termina a partida com 205 jardas, 2 touchdowns e 1 interceptação.

Alex Smith, em seu provável último jogo pelos Chiefs, se despede com 264 jardas e também 2 touchdowns.