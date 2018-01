Defesa se sobressai e Jaguars derrotam Bills nos playoffs da NFL

A partida entre Jacksonville Jaguars e Buffalo Bills, no EverBank Field, foi marcada por imensa inconstância dos quarterbacks de ambos os times. O destaque ficou por conta das defesas, que dominaram os ataques de forma avassaladora. O time da casa acabou passando para o Divisional Round depois da vitória por 10 a 3.

Um fato curioso aconteceu no jogo desta tarde de domingo. As equipes foram para o intervalo sem nenhum touchdown marcado. Isso não acontecia em uma partida de playoffs desde 2015 nos jogos entre Seattle Seahawks e Minnesota Vikings e Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals.

Agora, os Jaguars vão até Pittsburgh para enfrentar os Steelers, no próximo domingo (14), em busca da Final da Conferência Americana e talvez pensar no Super Bowl 53, enquanto os Bills se despedem da temporada de forma frustrante.

Primeiro tempo dominado pelas defesas, que não deixaram os ataques respirarem

O jogo começou com as defesas atropelando os ataques. Blake Bortles e Tyrod Taylor também não ajudaram Jaguars e Bills, respectivamente. Ambos os QBs erraram passes com visão limpa ou escolheram seus alvos com pressa. Por esses motivos, o início da partida foi totalmente sem dinâmica, com apenas quatro first-downs convertidos, sendo três da equipe de Buffalo. Os times nem conseguiam chegar ao meio do campo, consequentemente, o período acabou com o placar zerado.

Mike Ehrmann/Getty Images

No segundo quarto as defesas começaram a cansar, o que causou avanços nas jogadas ofensivas. No entanto, não foi o bastante para Bortles e Taylor terem sucesso em seus passes, então a alternativa foram as corridas, algumas feitas pelo próprio quarterback de Jacksonville. A pontuação do primeiro tempo ficou por conta dos kickers, já nos dois minutos finais. Steven Hauschka converteu um field goal de 31 jardas em favor dos visitantes, faltando um minuto e 54 segundos para o intervalo e Josh Lambo empatou o jogo faltando sete segundos para o fim do segundo quarto em um chute de 44 jardas. Assim, o jogo chegou em sua metade com 3 a 3 no placar.

Um único touchdown acontece e dá a vitória ao Jacksonville Jaguars

No terceiro quarto, os Jaguars dominaram o relógio em uma campanha que durou oito minutos e resultou no touchdown que levou o time à vitória. O sucesso do time da Flórida veio após Micah Hyde e Tre'Davious White, dois dos principais defensores de Buffalo, sofrerem concussões. Assim, os times foram ao quarto final com o placar de 10 a 3 para os mandantes.

Scott Halleran/Getty Images

O último quarto não teve pontuação, assim como o período inicial. Os Bills, com o running back LeSean McCoy tentaram várias vezes furar a defesa adversária, mas o time da casa não relaxou e segurou todas as tentativas do time nova-iorquino. No minuto final, Tyrod Taylor ainda sofreu com uma concussão e o reserva Nathan Peterman assumiu o time no drive final, mas assim como seu titular, não obteve sucesso. Então os Jaguars administraram o resultado e venceram a partida por 10 a 3, avançando nos playoffs.