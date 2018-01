Saiba tudo sobre Philadelphia Eagles x Atlanta Falcons, pelo Divisional Round da NFL

Chegou a hora do Divisional Round da NFL. Agora, os oito melhores times da temporada do futebol americano medem forças e afunilam a briga por uma vaga no Super Bowl LII. A partir das 19h35 deste sábado (13), Atlanta Falcons e Philadelphia Eagles protagonizam um jogo de fortes equipes, citadas como favoritas ao título nacional. O embate será disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Superação

Sete jogadores de cada equipe podem ser destacados. Na primorosa campanha na temporada regular, quando ganhou 13 jogos e perdeu apenas três, o quarterback Carson Wentz foi líder e principal destaque ofensivo, juntamente com os companheiros de linha ofensiva. Foram 33 touchdowns anotados, 265 passes certos em 440 tentados. Ao todo, 3296 jardas. Porém, a ruptura de ligamentos no joelho encerrou precocemente a temporada do melhor QB até o momento. Sob muita desconfiança, Nick Foles foi escalado com a missão de manter os bons números na fase mais decisiva do certame.

Para isso, alguns jogadores serão fundamentais, como LeGarrette Blount, Jay Ajayi, Zach Ertz, Alshon Jeffery, Nelson Agholor e Torrey Smith. Esse é o grupo de atletas que tem a missão de pontuar e manter o sonho do primeiro Super Bowl conquistado para os Eagles. Será um importante teste, onde um forte ataque terrestre, defesa punitiva e a vantagem de jogar diante de sua torcida podem compensar a responsabilidade de um jogo tão importante para o time.

Consolidação

O Atlanta Falcons teve uma suada classificação à pós-temporada após os rivais de divisão New Orleans Saints e Carolina Panthers também se classificarem. Os Falcons entraram mais cedo em campo e enfrentaram o Los Angeles Rams na Califórnia. Em um jogo onde o adversário retornava aos playoffs depois de 14 anos, a experiência de um elenco foi fundamental em combater a ansiedade e o nervosismo dos californianos. Com isso, apesar do imponente Coliseum estar lotado, o forte ataque de Atlanta foi eficiente e controlou a partida do início ao fim.

O pelotão de frente mais uma vez sai como destaque da equipe da Geórgia. Com Matt Ryan à frente com 20 TDs, 342 passes completos e 4095 jardas, Devonta Freeman, Tevin Coleman, Julio Jones, Mohamed Sanu, Austin Hooper e Taylor Gabriel complementam a frente dos Falcons.

Diante de todo esse cenário, a expectativa é de que aconteça um jogo espetacular, com equipes fortes, com ataques muito bons e eficientes. Além disso, duas equipes com boas campanhas. Enquanto os Eagles lideraram a NFC East, os Falcons disputaram a NFC South de forma equilibrada e são os atuais vencedores da conferência. Será uma abertura e tanto dos Divisional Rounds.