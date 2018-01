Saiba tudo sobre Pittsburgh Steelers x Jacksonville Jaguars, pelos playoffs da NFL

Quem será o adversário do New England Patriots na final da Conferência Americana na semana que vem? Pela sequência do Divisional Rounds da NFL, Pittsburgh Steelers e Jacksonville Jaguars entram em campo às 16 horas deste domingo (14), no Heinz Field. O duelo na Pensilvânia carrega um clima de revanche diante da manutenção de um sonho e de uma façanha histórica. Enquanto os Steelers vêm com todo o poderio do trio BBB – formado por Ben Roethlisberger, Antonio Brown e Le’Veon Bell, os Jaguars se apresentam com estatísticas surpreendentes de recuperação em relação a temporadas anteriores.

Na atual temporada as equipes já mediram forças e a franquia da Flórida levou a melhor. Na semana 5, em pleno Heinz Field, Big Ben cometeu cinco interceptações e os Steelers foram atropelados por 30 a 9.

Evitar novas surpresas

O Pittsburgh Steelers vai entrar em campo neste fim de semana determinado a mostrar a todos que o ocorrido na semana 5 foi apenas um ponto fora da curva. O massacre sofrido em casa diante do adversário deste domingo (14) serviu de lição. Além disso, o amplo favoritismo citado antes da temporada começar quer ser reforçado pela franquia da Pensilvânia.

Jogadores talentosos da equipe são considerados fundamentais para que o jogo diante da fanática torcida seja favorável aos Steelers. Big Ben, Le’Veon Bell, Antonio Brown, JuJu Smith-Schuster e Martavis Bryant têm excelentes números nas jogadas aéreas tanto nas ações terrestres.

Repetir o feito e continuar em busca do título

Com um dos piores desempenhos nas últimas temporadas, o Jacksonville Jaguars surpreendeu e conquistou a AFC South com méritos após um excelente desempenho dos setores ofensivo e defensivo, com a liderança em alguns quesitos em toda a liga. Em um dos jogos mais memoráveis durante a temporada regular, a vitória contra os Steelers por 30 a 9 foi uma evidência de que o bom desempenho não foi algo por acaso.

Blake Bortles e Leonard Fournette formam a dupla de sucesso da equipe da Flórida. A conexão entre quarterback e running back deixam os Jaguars esperançosos de que podem repetir a façanha de vencer bem fora de casa e continuar em busca do inédito título.