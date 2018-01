Saiba tudo sobre Minnesota Vikings x New Orleans Saints, pelos playoffs da NFL

Foto: Icon Sportswire/Getty Images

Duas equipes fortes, que mostraram toda a competência dentro de campo durante a temporada regular. Agora, apontados como favoritos a representar a NFC no Super Bowl LII, Minnesota Vikings e New Orleans Saints buscam a vaga na final da conferência nacional no duelo que acontece às 19h35 deste domingo (14), no U.S. Bank Stadium, em Minneapolis.

As equipes mediram forças na primeira semana. No Monday Night Football disputado no mesmo palco do confronto deste fim de semana, os Vikings levaram a melhor e venceram por 29 a 19. Na temporada regular, os anfitriões venceram a NFC North e foram a segunda melhor equipe de toda a conferência, atrás apenas do Philadelphia Eagles. Por outro lado, os Saints venceram a NFC South com muito esforço ao superarem o Carolina Panthers no confronto direto. Nos playoffs, encararam os rivais de divisão e venceram mais uma vez.

O vencedor do confronto encara o Philadelphia Eagles, que venceu o Atlanta Falcons e segue vivo na briga pelo inédito Super Bowl.

Ambiente hostil

O U. S. Bank Stadium irá receber o Super Bowl LII no início do mês de fevereiro. Nunca um time disputou em casa a decisão do futebol americano. O Minnesota Vikings vai em busca do fim desse tabu. Para isso, contou com um bom desempenho dos titulares e dos reservas quando foram acionados. Muito mudou desde o primeiro confronto, mas Case Keenum entrou em campo e conseguiu deixar a equipe de Minnesota nas cabeças. Foram 325 passes acertados, 3547 jardas e 22 touchdowns anotados.

Prevalecer a experiência

O New Orleans Saints tem a experiência e o talento de Drew Brees dentro de campo. O quarterback novamente é o destaque da franquia, que mais uma vez eleva o patamar com touchdowns. São 23 TDs anotados, 4334 jardas e 386 passes completados em 586 tentados. Porém, o camisa 9 não está sozinho e esse é o diferencial em relação a anos anteriores. Mark Ingram e Alvin Kamara ajudam o QB em manter a boa campanha do clube da Louisiana. Ambos atuam bem tanto em jogadas aéreas como terrestres.

O running back Mark Ingram foi acionado em 288 oportunidades, com quase 2 mil jardas e 16 touchdowns marcados. Outro RB, Alvin Kamara, completou 200 passes, 1500 jardas e 12 TDs. Com todos esses números, promete-se um duelo bastante disputado entre duas importantes equipes., que prometem encerrar bem o Divisional Rounds da NFL.