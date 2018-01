Jogo Pittsburgh Steelers vs Jacksonville Jaguars nos playoffs da NFL ao vivo

Google Plus

TOUCHDOWN STEELERS! Big Ben arrisca na quarta descida e Antonio Brown faz recepção fantástica.

4' Quarta descida.

4' Recepção curta para Macdonald.

4' Big Ben acha Brown já no meio de campo.

TOUCHDOWN JAGUARS! Leonard Fournette entra sem dificuldades. 35 a 21.

4' Keenan Cole! Bortles dessa vez acertou a mão e os Jaguars estão próximos do touchdown.

4' Bola para Marquise Lee. First down

4' Bortles lançou a bola muito longe de seus recebedores. Terceira descida.

4' Big Ben não acerta passe para Smith-Schuster. Bola volta para Jacksonville.

4' Quarta descida.

4' Bell corre pelo meio e consegue seis jardas.

Brad Nortman tem o punt bloqueado e a bola ainda fica no campo de defesa dos Jaguars. Boa posição de campo.

4' Bola de Bortles não chegou no WR Dede Westbrook. Bola vai retornar para Pittsburgh.

Fim do terceiro quarto. Pittsburgh 21-28 Jacksonville.

3' Fournette não corre para lugar nenhum.

3' Bola foi alta do quarterback dos Jaguars. Segundo down.

3' TJ Yeldon escapa de um tackle e correu até o first down.

3' Jaguars começa a posse de bola mas Fournette não corre bastante.

3' Bola foi ruim e Miles Jack quase faz a interceptação.

3' Corrida de Bell agora foi curta. Segunda descida.

3' Big Ben faz o fake e em seguida solta para Le'Veon Bell.

3' Outro grande avanço de Vance Macdonald, desta vez correndo muito após passe curto do quarterback.

3' Bola para Eli Rogers. Segunda descida.

3' Steelers começará a campanha na linha de 19 jardas.

3' Bortles tentou lançamento mas a defesa desviou a bola antes de chegar em Mercedes Lewis.

3' Passe incompleto.

3' Fournette volta ao jogo. Ganha uma jarda nesta corrida.

3' First down Jaguars. Bortles ganha a jogada com as pernas.

3' Fumble mas a bola foi recuperada pelos Jaguars. Blake Bortles salva a pátria.

TOUCHDOWN STEELERS! Outro apsse preciso de Big Ben, agora para Le'Veon Bell. 28 a 21.

3' Terceira descida.

3' Bell corre pelo meio. Segunda descida.

3' Mais uma bola para Vance Macdonald. First down e muito mais.

3' Corrida não sai de lugar algum.

Conduta antidesportiva de Jalen Ramsey. Pittsburgh ganha 15 jardas.

3' Passe lateral foi para Bell. Duas jardas.

3' Shoulder pass para McDonald foi bom. First down Steelers.

Recomeça a partida.

Intervalo de Pittsburgh 14-28 Jacksonville

2' TOUCHDOWN STEELERS! Big play de Roethlisberger e a bola chegou na mão de Martavis Bryant dentro da endzone. 28 a 14.

2' Sack! Marcel Dareus não permite que Big Ben corra para fugir da agarrada.

Two minuting warning.

2' Steelers retorna até o meio do campo.

2' FUMBLE E TOUCHDOWN JACKSONVILEL JAGUARS! Telvin Smith recuperou a bola e retornou até a endzone.

2' Bola ficou muito tempo no ar e ficou a indecisão. Bola foi ao chão. Segunda descida.

2' Bom passe de Big Ben. Outro first down.

2' Le'Veon Bell corre bem em outra oportunidade.

Os Jaguars confirmam que o retorno de Leonard Fournette para o jogo é questionável. Assim, o corredor pode ficar de fora do restante do jogo.

2' Passe foi no chão. Os Jaguars devolverão a bola.

2' Passe longo do camisa 5 esteve próximo da recepção, novamente de Lee. No entanto, o cornerback Joe Haden desviou a bola.

2' 3° para duas e que passe de Bortles para Marquise Lee. Mais uma descida.

2' Passe curto de Bortles para Yeldon. Terceira descida será curta.

2' Fournette se lesionou na jogada e ficará de fora por um tempo.

2' Bortles faz passe para Fournette. First down

2' Novo drive dos Jaguars só dá 3 jardas para corrida de Leonard Fournette.

2' Touchdown Steelers! Lindo passe de Ben Roethlisberger. Antonio Brown passou de EJ Bouye e fez a recepção no fim da endzone. 21 a 7.

2' Corrida pelo meio com o recebedor Eli Rogers. Boa chamada do ataque de Pittsburgh.

2' Big Ben sai de dentro do pocket e faz um passe curto, por pouco não foi interceptado.

2' Boa corrida de Bell. Coloca os Steelers no campo de ataque.

2' Bola dos Steelers avança apenas sete jardas. Segunda descida.

2' Touchdown Jacksonville Jaguars! TJ Yeldon na segunda chance corre as três jardas necessárias. 21 a 0 para os visitantes.

2' A corrida agora ficou a cargo de TJ Yeldon. O running back 2 dos Jaguars corre apenas duas jardas.

2' Fournette chega no first down.

2' Bortles foge do sack mas faz um passe ruim. Segunda descida.

2' Fournete faz o handoff e corre além do first down.

2' Bortles pegou ele mesmo a bola e correu bastante. Ficou próximo do first down.

1' Blake Bortles acerta passe para Allen Hurns. Fim do primeiro quarto. Steelers 0-14 Jaguars.

1' Nova posse para os Jaguars. Bortles sai do pocket e tenta o passe mas Marquise Lee não segura a bola.

1' Quarta descida sem sucesso para os Steelers. Big Ben faz o pitch para Le'Veon Bell que não chega nem perto da linha de descida.

1' Pittsburgh não consegue a primeira descida.

]1' Running back dos Steelers novamente faz boa jogada. Consegeu nove jardas nessa descida.

1' Bola alta e forte. Ben Roethlisberger conecta para Eli Rogers.

1' Bom passe. Antonio Brown se antecipou a Jalen Ramsey e conseguiu outra descida automática.

1' Primeira boa jogada dos Steelers no jogo. Bell correu para mais de 25 jardas.

1' Touchdown Jaguars! Leonard Fournette precisa apenas de uma jogada para correr pelo lado direito e ampliar o placar. 14 a 0.

1' Interceptado Big Ben! O linebacker Miles Jack se antecipou ao recebedor e encaixou a bola antes de sair do campo. Lá vem Jacksonville!

1' A defesa de Jacksonville chegou bem antes em Le'Veon Bell. Terceira descida será longa.

1' Corrida dos Steleers não dão nenhum avanço.

1' Conexão com Allen Hurns teve direção, mas o recebedor estava um pouco a frente. Punt

1' Pressão da defesa fez Bortles lançar no limite.

1' Corrida de dez jardas.

1' Jaguars começará sua campanha na linha de 23 jardas.

1' Mais um passe curto, agora para o WR Eli Rogers. No entanto, o first down não veio.

1' Screen pass para Juju Smith-Schuster mas o avanço foi curto.

1' Primeira jogada do ataque dos Steelers termina em passe incompleto de Big Ben.

1' Campanha impecável do time visitante, que não errou nenhuma jogada e arriscou uma quarta descida que poderia tirar a posse de bola sem nenhuma pontuação.

1' Touchdown Jacksonville Jaguars! Fournette corre em uma quarta descida.

1' Bortles não acha nenhum alvo.

1' Fournette agora corre e deixa a bola na linha de duas jardas.

1' Jogo corrido com Leonard Fournette não anda muito. Segunda descida.

1' Mais um play action do quarterback de Jacksonville e outro first down.

1' Play action e Bortles acerta passe para Marquise Lee. Mais um first down.

1' Passe de Blake Bortles foi firme para o tight end Ben Koyack.

1' Corrida na primeira jogada. 2° descida.

A posse de bola inicial será dos Jaguars.

Muito frio no Heinz Field apesar do céu estar aberto em Pittsburgh.

Os dois times já estão no gramado.

Com um dos piores desempenhos nas últimas temporadas, o Jacksonville Jaguars surpreendeu e conquistou a AFC South com méritos após um excelente desempenho dos setores ofensivo e defensivo, com a liderança em alguns quesitos em toda a liga. Em um dos jogos mais memoráveis durante a temporada regular, a vitória contra os Steelers por 30 a 9 foi uma evidência de que o bom desempenho não foi algo por acaso.

Jogadores talentosos da equipe são considerados fundamentais para que o jogo diante da fanática torcida seja favorável aos Steelers. Big Ben, Le’Veon Bell, Antonio Brown, JuJu Smith-Schuster e Martavis Bryant têm excelentes números nas jogadas aéreas tanto nas ações terrestres.

O Pittsburgh Steelers vai entrar em campo neste fim de semana determinado a mostrar a todos que o ocorrido na semana 5 foi apenas um ponto fora da curva. O massacre sofrido em casa diante do adversário deste domingo (14) serviu de lição. Além disso, o amplo favoritismo citado antes da temporada começar quer ser reforçado pela franquia da Pensilvânia.

Na atual temporada as equipes já mediram forças e a franquia da Flórida levou a melhor. Na semana 5, em pleno Heinz Field, Big Ben cometeu cinco interceptações e os Steelers foram atropelados por 30 a 9.

O duelo na Pensilvânia carrega um clima de revanche diante da manutenção de um sonho e de uma façanha histórica. Enquanto os Steelers vêm com todo o poderio do trio BBB – formado por Ben Roethlisberger, Antonio Brown e Le’Veon Bell, os Jaguars se apresentam com estatísticas surpreendentes de recuperação em relação a temporadas anteriores.

Quem será o adversário do New England Patriots na final da Conferência Americana na semana que vem? Pela sequência do Divisional Rounds da NFL, Pittsburgh Steelers e Jacksonville Jaguars entram em campo às 16 horas deste domingo (14), no Heinz Field.