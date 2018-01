Jogo New Orleans Saints x Minnesota Vikings ao vivo pelos playoffs da NFL

Google Plus

Quando o ataque dos Saints entra em campo, além de Drew Brees, Mark Ingram e Alvin Kamara vem aterrorizando os adversários: a dupla de running backs teve mais de 1000 jardas - aéreas ou terrestres - durante a temporada

Enquanto isso, pela equipe de New Orleans, é impossível não destacar o calouro Marshon Lattimore, cornerback que chegou a ser cotado para receber o prêmio de melhor defensor do ano durante a temporada

No lado ofensivo, o QB Case Keenum, vindo de péssima temporada com os Rams, surpreendeu e foi muito bem após substituir Sam Bradford, lesionado. Adam Thielen, WR, teve mais de 1000 jardas aéreas e também fica com destaque

O grande destaque dos Vikes foi sua defesa, comandada por Xavier Rhodes e Harrison Smith, que formam espetacular dupla de defensive backs

Durante a temporada regular, a equipe de Minneapolis fez campanha surpreendente, mas excelente: 13 vitórias e apenas três derrotas

Enquanto isso, depois de um draft extremamente proveitoso, selecionando Alvin Kamara e Marshon Lattimore, o quarterback Drew Brees tenta voltar ao ponto mais alto da liga

Em casa, os Vikings tentam ser a primeira franquia na história da NFL a disputar o SB em seu estádio

O vencedor dessa partida vai garantir passagem para a Philadelphia, onde enfrentará os Eagles na final da NFC, última etapa antes do Super Bowl

Boa tarde, amigo ligado na VAVEL Brasil! Em breve, você acompanhará mais um grande jogo do Divisional Round da NFL! Vem aí, às 19h40, Minnesota Vikings x New Orleans Saints