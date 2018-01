Em jogo com 87 pontos, Jaguars vencem Steelers e se classificam para final da AFC

O Jacksonville Jaguars, neste domingo (14), consegue um feito improvável e conquista a vitória fora de casa em cima do poderoso Pittsburgh Steelers, no Heinz Field. Em grande jogo onde o ataque dos visitantes foi avassalador, o time da casa batalha, mas acaba derrotado por 45-42 em uma partida recheada de pontos e com muita garra de ambos os lados.

O time da Flórida passa como “azarão” e agora encara o atual campeão da NFL, New England Patriots, na final da AFC e projeta seu caminho para o Super Bowl LII.

Ataque dos Jaguars atropela e a “zebra” reina no primeiro tempo

Quando a partida foi iniciada, poucos apostariam que o time visitante começaria com tamanha superioridade em relação ao time da casa, afinal, Antonio Brown estava de volta e a grande defesa dos Steelers prometia se aliar ao trio BBB e conquistar um grande resultado dentro de casa.

O que se viu em campo, entretanto, foi o contrário. O Jacksonville não tomou conhecimento do Pittsburgh e abriu 14-0 apenas no primeiro quarto, com uma atuação monumental do calouro Leonard Fournette, que anotou os 2 touchdowns e fez os torcedores da casa arrancarem os cabelos.

No segundo quarto, a “gordura” no placar aumentou, com os Jaguars abrindo 21-0 e a partida prometia ter um final precoce. Do outro lado, porém, estava a camisa pesada do maior campeão da NFL na era Super Bowl, e o quarterback Ben Roethlisberger se fez valer disso, lançando um passe para Brown que fez a recepção e diminuiu a diferença. Os visitantes acordaram em seguida e após um fumble de “Sacksonville”, Telvin Smith retorna para a endzone e amplia para o Jacksonville. Os Steelers ainda anotam mais um touchdown nos segundos finais do quarto e primeiro tempo termina em 28-14 para o time da Flórida.

Partida segue acirrada no segundo tempo, com trio BBB equilibrando o jogo

Após primeira etapa com 6 touchdowns, o jogo ganha grande equilíbrio e se torna épico. O “Big Ben” lança passe preciso para Le’Veon Bell e diminui a vantagem para 28-21, e o Pittsburgh se agiganta no jogo e fica em um momento melhor que o adversário, diminuindo uma vantagem que já tinha sido de 21 pontos.

No último quarto a partida fica “lá e cá”, com um touchdown de Fournette e um de Brown para cada lado e o jogo pega fogo (com destaque para a fantástica recepção de Antonio Brown). Os Jaguars ainda anotam mais um touchdown, não se retraindo em meio a uma incrível reação dos anfitriões e complicam demais a vida dos Steelers, que faltando dois minutos para o fim da partida conseguem diminuir o placar para 42-35 e começam a sonhar com uma virada gigantesca.

Entretanto, um field goal convertido pelo time da Flórida praticamente enterra as esperanças da torcida de Pittsburgh e o time da casa abre uma vantagem de 10 pontos. Nem mesmo um último touchdown dos visitantes foi capaz de impedir a vitória maiúscula do Jacksonville Jaguars, que aliou sua forte linha defensiva com um ataque brilhante e conseguiu triunfar em jogo de alto nível na casa do adversário e agora chega como uma grande surpresa para enfrentar o “bicho-papão” de New England e decidir a vaga da AFC no Super Bowl LII.

Destaques da partida:

Jacksonville Jaguars:

Blake Bortles – 214 jardas, nenhuma interceptação e 1 touchdown

Leonard Fournette – correu para 109 jardas e anotou 3 touchdowns

TJ Yeldon – 57 jardas e 3 recepções

Pittsburgh Steelers:

Ben Roethlisberger – 469 jardas, 5 passes para touchdown e 1 interceptação

Antonio Brown – 132 jardas e 2 touchdowns

Le’Veon Bell – 155 jardas e 1 touchdown