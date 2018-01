O milagre de Minnesota: Vikings batem Saints com touchdown no último lance e decidem NFC

Um dos desfechos mais emocionantes da história da NFL aconteceu na noite deste domingo (14), no U.S. Bank Stadium em Minneapolis, onde o Minnesota Vikings derrotou o New Orleans Saints por 29-24 em uma partida inacreditável.

Com primeiro tempo dominante do time da casa e segundo tempo com incrível reação dos Saints e duas viradas no placar, o jogo termina com um touchdown milagroso de Stefon Diggs já com o relógio zerado.

Os Vikings agora encaram o Philadelphia Eagles no próximo domingo (21) para decidir o campeão da NFC e buscar outro feito incrível: ser o primeiro time a jogar um Super Bowl em casa.

Monólogo no primeiro tempo

Os Vikings protagonizaram um verdadeiro passeio em campo na primeira etapa. Sem tomar conhecimento do adversário eles abriram 17-0 com sua defesa brilhando e sem dar chances para Drew Brees , que sofreu uma interceptação no primeiro quarto e outra no segundo.

Pelo lado dos Saints, o time praticamente não entrou em campo e foi completamente anulado pelo sistema defensivo adversário. A defesa também não se encontrou e falhou ao marcar os avanços do criticado quarterback Case Keenum, que lançou um passe para touchdown.

No segundo quarto, o atropelamento se repetiu. Brees foi apagado do jogo pela defesa impecável dos “Vikes”, sofrendo com interceptações, sacks e errando vários passes. Sob esse cenário, a torcida de Minnesota foi a loucura para o intervalo, com seu time vindo de uma surpreendente temporada regular (13-3) e sendo soberano dentro de casa em sua estréia na pós temporada de 2017-18.

Saints reagem mas perdem no lance final

Após um primeiro tempo tenebroso, o New Orleans voltou a campo com visível melhora, principalmente de seu sistema defensivo, conseguindo dificultar a vida de Keenum. Com uma grande campanha terrestre de Brees e Kamara, os visitantes conseguem anotar um touchdown e diminuir a vantagem para 17-7.

E a partir disso só deu Saints. O time reencontrou o equilíbrio e voltou a jogar o que vinha jogando na temporada inteira. Keenum sofreu interceptação e deu a bola para o ataque adversário de bandeja, que não aproveitou e o terceiro quarto terminou com a mesma pontuação.

O último quarto começou pegando fogo, com o time de Nova Orleans se vendo em um momento muito superior ao do adversário, que começava a cometer erros bobos e cruciais, pontuando apenas com um field goal. Em um dos lances, deu a bola para os Saints na linha de 40 jardas que resultou em um touchdown que virou o jogo para 21-20 para os visitantes.

O final do jogo teve momentos de tensão, principalmente para os torcedores de Minnesota, que a esta altura já não tinham mais unhas para roer.

Kai Forbath acertou um chute de 53 jardas e virou a maré novamente para os donos da casa, exorcizando a maldição dos kickers do Minnesota Vikings em jogos decisivos. A esperança renasceu no estádio até que os Saints conseguiram virar o placar de novo com um field goal, praticamente eliminando os anfitriões fora de casa, com o relógio marcando 20 segundos para o fim, foi-se dito que apenas um milagre salvaria os "Vikes".

E o "milagre de Minnesota" acontece. Depois de alguns passes errados de Keenum, o quarterback lança para Diggs, que consegue se desviar da marcação e se vê em campo livre até a endzone, anotando o touchdown mais comemorado da rodada e fazendo sua estrela brilhar em meio ao drama que foi o segundo tempo da partida. Assim, os Vikings escrevem seu primeiro capítulo rumo ao Super Bowl que pode ser decidido em pleno U.S. Bank Stadium.

Destaques da partida

Minnesota Vikings:

Case Keenum - 318 jardas, 1 touchdown e 1 interceptação

Latavius Murray - 50 jardas e 1 touchdown

Steford Diggs - 137 jardas, 3 recepções e 1 touchdown

New Orleans Saints:

Drew Brees - 294 jardas, 3 touchdowns e 2 interceptações

Alvin Kamara - 43 jardas

Michael Thomas - 85 jardas e 2 touchdowns