Jogo New England Patriots x Jacksonville Jaguars pela final da AFC nos playoffs da NFL

Google Plus

New England Patriots

2' Brady não acerta conexão com Chris Hogan. Quarta descida.

2' Dion Lewis não passa da defensiva do time da Florida.

2' Passe incompleto.

TOUCHDOWN JACKSONVILLE JAGUARS! Blake Bortles faz um passe para o TE Marcedes Lewis. 7 a 3.

1 Bom avanço dos Jaguars. Corey Grant leva o time até próximo da endzone.

1' First down Jaguars.

1'Mais uma corrida. Segunda descida.

1' Pelo meio, Leonard Fournette alcança mais uma descida.

1' Bortles passa para o WR Marquise Lee. Segunda descida.

1' Corey Grant, 3° running back do time, corre muito. First down e muito mais.

1' RB James White não consegue o first down. Quarta descida.

1' Amendola pega a bola do center e corre, deixando o time perto de pegar mais uma descida.

1' Play action agora com Brady. Brandin Cooks lê a rota de forma correta e chega ao first down.

1' Jacksonville terá de devolver a bola com o punt.

1' Bortles coloca a bola um pouco mais curta para Yeldon, mas a defesa se recupera e desvia o passe com o LB Kyle Van Noy.

1' RB TJ Yeldon é quem vai para a ação, mas corre muito pouco nesse momento.

1' Blake Bortles consegue lançamento curto para o WR Allen Hurns. First down Jaguars.

1' Conexão Bortles-Fournette entra em ação mais uma vez. Terceira descida.

1' Bortles vai para o play action mas sem muitos alvos, improvisa passando para Fournette, que consegue chegar no first down.

1' Fournette tenta na primeira jogada, mas avança só duas jardas.

1' Jaguars já no campo para sua primeira posse de bola.

1' Field goal é bom. Patriots abre 3 a 0 nos Jaguars.

1' Sack! Dante Fowler consegue derrubar o quarterback de New England.

1' Em duas jogadas, os Patriots não passam da linha de scrimmage.

1' Os Patriots arriscam a quarta descida e Brady acerta passe para WR Danny Amendola.

1' Chris Hogan consegue a recepção mas não alcança a marca de descida automática.

1' Bola com jogo corrido. O RB Rex Burkhead corre para cinco jardas. Terceira descida.

1' Quarterback vai com as pernas, ganhando apenas uma jardinha.

1' O camisa 2 queima a secundária com o WR Brandin Cooks. Primeiro first down do jogo.

1' Brady faz passe para o RB Dion Lewis, com ganho de seis jardas.

Kickoff dos Jaguars. Começa a partida. Primeira posse de bola para o time da casa.

Faltam poucos minutos para o início da partida. Confirmando os rumores do meio de semana, Tom Brady vai jogar. Está com um curativo em cima do machucado na sua mão direita.

Lista de lesionados das equipes:



Jaguars

QUESTIONÁVEL

FS Tashaun Gipson - pé (LP)

Lista de lesionados das equipes:



Patriots

QUESTIONÁVEIS

QB Tom Brady - mão direita (LP)

DL Alan Branch - joelho (LP)

RB Rex Burkhead - joelho (LP)

RB Mike Gillislee - joelho (LP)

OL LaAdrian Waddle - joelho (LP)

Em contrapartida, o ataque do time da Flórida é um dos mais irregulares da liga, dependente do ótimo corredor novato Leonard Fournette. Porém, Fournette não está em sua melhor condição física, então o contestado Blake Bortles terá que jogar tudo o que sabe e o que não sabe para dar esperanças ao time de Jacksonville de conseguir chegar ao tão sonhado Superbowl.

Os Jaguars vão disputar sua terceira final da AFC, nunca tendo vencido nenhuma, e a primeira desde 2000. A principal arma dos visitantes é a defesa, ainda mais quando se fala do seu front seven, vulgo "Sacksonville". Calais Campbell e seus colegas de equipe destroçaram os QBs e os running backs adversários na temporada 2017-18.

O QB patriota deve jogar mesmo lesionado, já que não parece ser muito grave e ele já está com 40 anos e pode ser sua última de sucesso, já que o time vem perdendo qualidade cada vez mais. Além disso, os patriotas irão enfrentar uma das melhores defesas da liga, e que promete dificultar bastante a vida do time da casa.

Em seu último obstáculo na corrida por mais um Superbowl, os Patriots vão enfrentar os adversários confiando em das duplas mais dominantes nos ataques da liga: Tom Brady e Rob Gronkowski. Só há um problema: Brady sentiu uma lesão na mão direita nos treinamentos durante a semana.

A cidade de Foxborough vai receber com furor um duelo de um dos melhores quarterbacks da história contra uma das melhores defesas da temporada.

O jogo marca um confronto de um time que vem dominando a AFC, que disputou as últimas sete finais da conferência, e do azarão da vez, que no início da temporada, ninguém colocava como favorito aos playoffs no início da temporada.

Boa noite, leitor que acompanha a VAVEL Brasil. Dentro de instantes começaremos a transmissão de New England Patriots vs Jacksonville Jaguars neste domingo (21). A vencedor garante vaga no Superbowl LII, que será realizado em Minnesota. O duelo começará às 18h (horário de Brasília)