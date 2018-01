Vale vaga no Super Bowl! Saiba tudo sobre New England Patriots x Jacksonville Jaguars

Chegou a hora de saber quem é a melhor equipe da Conferência Americana e quem vai representar a AFC no Super Bowl LII! A partir das 18 horas deste domingo (21), New England Patriots e Jacksonville Jaguars disputam a decisão da conferência no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts. De um lado, o poderio, a supremacia, a dinastia e a manutenção da possibilidade de defender o título conquistado ano passado. Do outro, a reviravolta, a mudança de patamar: após temporadas fracassadas e vexatórias, a equipe da Flórida pode alcançar a glória máxima.

Recordes atrás de recordes

O New England Patriots detém recordes e supremacias absolutas com as inúmeras conquistas a partir do atual milênio. A franquia disputa a sétima final de conferência consecutiva e quer chegar a mais um Super Bowl com favoritismo e com a possibilidade de ganhar mais um título, o decacampeonato da AFC (1985, 1996, 2001, 2003, 2004, 2007, 2011, 2014 e 2017).

A notícia da semana foi a colocação do quarterback Tom Brady entre os questionáveis para o confronto por problemas no dedo polegar. Na entrevista coletiva, o principal jogador da franquia apareceu de luvas e não revelou o motivo de estar com elas. O atleta esteve ausente dos últimos treinamentos, mas certamente deverá estar presente para alcançar mais um recorde pessoal e coletivo.

Além do QB, os destaques da equipe são os running backs Dion Lewis e Mike Gillislee. O primeiro tem 896 jardas corridas, com uma média de cinco jardas por descida e seis touchdowns assinalados na temporada. O forte ataque da equipe faz com que vários atletas se destaquem. O tight end Rob Gronkowski e os wide receivers Danny Amendola, Chris Hogan e Brandin Cooks colocam a franquia em um patamar mais que elevado. Por isso que o time é considerado favorito para o confronto.

Aumentar o barulho

Impossível colocar Jacksonville Jaguars como um finalista de conferência no início da temporada. Uma das piores equipes dos últimos tempos rumava ao fracasso antes da bola voar, mas a defesa forte, o ataque com pontuação elevada a cada jogo e as surpresas ao vencer fortes adversários fez com que a franquia de Flórida merecidamente estivesse entre os melhores da AFC. O simples fato de vencer a AFC South e vencer duas vezes o Pittsburgh Steelers no Heinz Field – uma na temporada regular e outra na pós-temporada – faz com que o favoritismo dos Pats não esteja tão elevado.

Chamado nessa temporada de Sacksonville, por causa da absurda quantidade de sacks nos jogos disputados, as linhas ofensiva e defensiva são exaltadas de modo justo. Comandado por Blake Bortles e as 3687 jardas nos 17 jogos disputados, quatro jogadores podem ser considerados fundamentais, tanto nas jogadas terrestres como nos passes aéreos: Leonard Fournette, Chris Ivory, Keelan Cole e Marquise Lee. Olho nos Jags!