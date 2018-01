Jogo Philadelphia Eagles vs Minnesota Vikings ao vivo e online nos playoffs da NFL

Lista de lesionados:



Vikings

Participação limitada

WR Adam Thielen (costas)

S Andrew Sendejo (concussão)

CB Mackensie Alexander (costela)



Não participou dos treinos

WR Michael Floyd (doente)

DT Shamar Stephen (joelho)

Eagles

Participação limitada

LB Dannell Ellerbe (coxa)

LB Kamu Gruger-Hill (tornozelo)

Keenum entrou em campo a partir da semana 2, quando o técnico Mike Zimmer afirmou que Sam Bradford tinha sofrido uma lesão no joelho. A partir de então, números excelentes. São 325 passes completos em 481 tentados, 3547 jardas e 22 TDs para sete jogadores. Além do QB, os destaques são Latavius Murray, Adam Thielen, Stefon Diggs e Kyle Rudolph.

A última vez que o Minnesota Vikings disputou o Super Bowl foi em 1976. O time tem a chance de voltar à decisão do principal torneio de futebol americano depois de quatro décadas e quebrar a escrita de disputar o Super Bowl em casa, diante de sua torcida, em Minneapolis, algo nunca ocorrido anteriormente na história. Além disso, Case Keenum pode estender por mais duas semanas a temporada dos sonhos.

Após obter uma das melhores campanhas de todos os 32 clubes e garantir antecipadamente a classificação antecipada à pós-temporada, o quarterback e candidato a MVP da temporada Carson Wentz sofreu ruptura dos ligamentos do joelho na semana 15 e só volta a entrar em campo no segundo semestre de 2018. Com isso, o criticado Nick Foles teve que aguentar as críticas e a pesada responsabilidade deixada pelo titular da posição para manter o nível elevado dos Eagles.

O Philadelphia Eagles já conquistou títulos de futebol americano de relevância nacional. Mas o troféu de 1960 é antes da era moderna, antes do Super Bowl, e a franquia busca o máximo título da modalidade nas eras atuais. Para chegar a tal feito, precisa repetir o que aconteceu em 2005, e foram derrotados.

A última vez que um confronto em decisão de conferência teve dois QBs que não eram titulares na primeira semana foi em 1970. A última vez que dois QBs com menos de três partidas de playoffs em seu histórico foi em 2006. A partir das 21h30 deste domingo (21), Vikings e Eagles entram em campo no U. S. Bank Stadium pela decisão da Conferência Nacional e os líderes das equipes buscam ampliar os feitos históricos já obtidos.

De um lado, o Minnesota Vikings comandado por Case Keenum. Do outro, o Philadelphia Eagles comandado à força por Nick Foles, criticado anteriormente nos Eagles e em outros clubes que atuou. Quarterbacks reservas, equipes sem favoritismo no início da temporada, mas que com consistência e momentos históricos chegam à final da NFC para disputarem uma vaga no Super Bowl LII.

O duelo está marcado para começar às 21h40 (horário de Brasília)

