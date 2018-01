Patriots vencem Jaguars de virada e garantem vaga no Super Bowl pelo segundo ano consecutivo

O Super Bowl LII já tem seu primeiro classificado, e o resultado não foi surpresa para ninguém: o New England Patriots novamente protagoniza uma grande reviravolta neste domingo (21) no Gilette Stadium e elimina o Jacksonville Jaguars, que dominou completamente o jogo no primeiro tempo chegando a abrir 10 pontos de vantagem, mas acabou sofrendo a virada por 24x20 para o time da casa.

O time de Massachusetts agora foca em defender seu título da NFL no domingo (4) em Minneapolis, e aguarda o resultado de Philadelphia Eagles x Minnesota Vikings para descobrir quem será seu adversário na grande final.

Visitantes tem atuação de gala e atropelam no primeiro tempo

O primeiro quarto começou movimentado: os Pats abriram o placar com um field goal de 49 jardas, mas com os Jaguars fazendo uma atuação de gala tanto de sua defesa quanto do ataque, tendo anotado um touchdown em uma bela jogada de Blake Bortles que enganou a marcação da casa. A linha defensiva também brilha, onde "Sacksonville" aparece e dá trabalho para Tom Brady, conseguindo um sack e um tackle e dificultando a posse de bola de New England. O time da casa encontrou grandes problemas para armar suas jogadas e encaixar passes no primeiro tempo, sendo vítimas da marcação monumental dos Jags.

O passeio continuou na maior parte do segundo quarto, onde os visitantes seguiram com uma grande superioridade em campo com as linhas ofensiva e defensiva simplesmente jogando tudo, anotando mais um touchdown para o time da Flórida e levando o placar a 14x3. Com Brady sofrendo um sack pela segunda vez na partida e Rob Gronkowski saindo de campo lesionado, o time da casa praticamente não apareceu no jogo, até que os Jags cometem duas faltas cruciais em suas campanhas defensivas e dão jardas para os anfitriões avançarem até chegarem ao touchdown, que fez um jogo que parecia um passeio ir para os vestiários com o placar em apenas 14x10.

Na segunda etapa, o jogo se equilibra, mas a camisa pesada dos Patriots garante final feliz em Foxboro

O terceiro quarto começou tenso para os visitantes após um touchdown sofrido no final do primeiro tempo, e dessa forma o jogo se equilibrou, com os dois lados construindo suas campanhas de ataque mas sem sucesso, com apenas um field goal convertido pelos Jaguars levando o placar a 17x10.

A partir do início do último quarto, a partida começou a ganhar contornos dramáticos para os anfitriões com outro field goal marcado para a equipe da Flórida e um fumble que deu a bola novamente para os visitantes. Entretanto, o Jacksonville não consegue avançar e a bola volta para os Patriots, que anotam um touchdown depois de grande campanha liderada por Brady e deixam o placar em 20x17, e a partir disso, o atual campeão da NFL se agiganta e vive seu melhor momento no jogo.

Sem conseguir se encontrar no ataque, Bortles erra muitos passes e peca na hora de avançar, desperdiçando grandes chances de pontuar e matar o jogo. A defesa de Jacksonville no entanto faz a sua parte e consegue anular as jogadas de Brady, que usava toda sua experiência e leitura de jogo para tentar levar seu time a outra virada "mágica" (coisa que aparentemente já virou rotina em New England). Após outro ataque desperdiçado pela linha ofensiva dos Jags, o time da casa começa a marchar com grandes passes de Brady e não dando chances para a forte marcação dos visitantes, até que o quarterback consegue acertar um passe curto para Danny Amendola (fazendo grande partida com 84 jardas e 2 touchdowns) que entra na endzone e sacramenta outra vitória maiúscula para a maior dinastia da NFL dos últimos anos.

Destaques da partida:

New England Patriots:

Tom Brady - 290 jardas e 2 touchdowns

Danny Amendola - 7 recepções, 84 jardas e 2 touchdowns

Bradin Cooks - 6 recepções e 100 jardas

Jacksonville Jaguars:

Blake Bortles - 293 jardas e um touchdown

Leonard Fournette - 76 jardas e 1 touchdown

Allen Hurns - 6 recepções e 80 jardas