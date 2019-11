No San Siro, Zenit bate time misto do Milan e garante vaga na Europa League

O jogo pouco valia para o Milan, já classificado, que optou por colocar um time misto em campo. Para o Zenit, valia a manutenção do terceiro lugar do grupo, e a vaga para a Uefa Europa Leauge. No fim, com gol de Danny, vitória dos russos por 1 a 0, que atingiram seu objetivo. O Anderletch, que também tinha chances de conquistar a terceira posição, ficou esperando uma vitória do rossonero, já que empatou, fora de casa, com o Málaga, por 2 a 2.

Com os resultados, o Málaga terminou o grupo na primeira posição, com 12 pontos, seguido do Milan, com nove, e ambos estão classificados para as oitavas de final da Uefa Champions League. O Zenit, com sete pontos conquistados, entrará na Uefa Europa League, e os belgas do Anderletch, com apenas cinco, voltam para a casa de mãos abanando.

Sem jogadores importantes como El Shaarawy, destaque da equipe, Montolivo e Mexès, além de não contar com destaques em jogos recentes como De Jong e Constant, Massimiliano Allegri aproveitou para dar chances a jogadores menos utilizados. O Milan começou a partida com três jogadores de frente, Bojan, Prince Boateng e Pazzini, e era dos pés do trio que nasciam as principais jogadas do rossonero, além das bolas paradas de Emanuelson. O time, porém, falhava nos toques finais, e errava passes fáceis, apesar de ter bem mais volume de jogo.

Os ataques do Zenit eram todos em direção ao atacante Hulk, que tentava finalizar a jogada, mas todas sem sucesso: o atacante brasileiro não estava em seus melhores dias. Mesmo com o time da casa melhor, quem abriu o placar foram os russos. Após dividida dentro da área, a bola sobrou limpa para o capitão Danny bater no canto esquerdo de Abbiati, estufando a rede do San Siro aos 35 minutos.

Com Bojan e Boateng não se decidindo entre quem era armador e quem era atacante, o Milan carecia de jogadas mais trabalhadas. Mesmo assim, chegou bastante ao ataque, e a impressão era de que os donos da casa poderiam ter saído da primeira etapa ao menos com um empate.

Em segundo tempo morno, Zenit garante sua vaga

Os times voltaram para o segundo tempo sem alterações, mas o Milan mudou seu estilo de jogar. Os ataques foram, aos poucos, sumindo, até que o jogo ficou muito parado no meio-campo. As poucas chances ofensivas do clube italiano iam surgindo com Pazzini, com o atacante mostrando que parece ser o parceiro ideal para El Shaarawy no time titular.

Querendo uma vitória frente sua torcida, Allegri ousou como não está acostumado, e sacou Mesbah para a entrada de Robinho, trazendo Emanuelson para a lateral esquerda. Com Boateng mal no jogo, tal qual na temporada, o Milan carecia de um armador de jogadas. O camisa 10 abusava de tentativas de finalizações de longa distância e toques de classe, mas sempre sem sucesso. O meio-campo, lento com Flamini e Ambrosini, também não dava muito apoio aos avantes.

Vendo que o Zenit pouco atacava, o técnico rossonero ainda colocou o artilheiro El Shaarawy em campo no lugar de Flamini, deixando o Milan com cinco jogadores ofensivos e apenas Ambrosini na marcação próxima aos zagueiros. O time visitante até ameaçou alguns contra-ataques, mas logo viram que era melhor tentar se defender. Hulk, mal no jogo, foi substituído pelo técnico Luciano Spaletti, e o brasileiro pareceu não ter gostado muito da substituição.

No fim do jogo, já praticamente aceitando a derrota, Allegri aproveitou para promover a estreia de Petagna no Milan. Porém, o jovem pouco tocou na bola, tendo apenas os acréscimos para mostrar seu futebol. No máximo, pode ver Abbiati fazendo grande defesa, já nos minutos finais da partida.

Fim de jogo em Milão, e a vitória foi bem comemorada pelos russos. No Milan, Allegri pode ver bom jogo de Zapata e Pazzini, e já pode pensar no que fará nas próximas partidas, uma vez que ainda não encontrou um time titular exato para a sequencia da temporada.

Líder, Málaga cede empate ao Anderlecht

O Málaga que já havia assegurado a liderança do grupo recebeu o Anderlecht e ficou no empate por 2 a 2. Com o resultado os espanhóis fecham a fase de grupos com um saldo positivo e ainda invictos (3V 3E), enquanto o Anderlecht chega aos 5 pontos, permanecendo na lanterninha deste Grupo C. Os gols do jogo foram marcados por Duda (2x), Jovanovic e Mbokani.

Duda abriu o placar no fim do primeiro tempo, aproveitando jogada de Seba Fernandéz pelo flanco esquerdo e batendo no ângulo do goleiro Proto. O empate dos belgas veio no início do segundo tempo, quando Jovanovic aproveitou contra-ataque para deixar tudo igual. O Málaga retomou a vantagem com mais um gol de Duda após bom lançamento de Buonanotte, mas no último minuto Mbokani deixou tudo igual novamente.