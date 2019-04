Em pleno Artemio Franchi, Roma bate Fiorentina na prorrogação e garante vaga nas semis da Coppa

Jogando fora de casa, a Roma segurou o 0 a 0 durante todo o tempo regulamentar, mas precisou de apenas sete minutos da prorrogação para marcar e garantir sua vaga nas semifinais da Coppa Italia. O gol de Destro, que selou a vitória por 1 a 0, credenciou a equipe da capital a enfrentar a Internazionale, enquanto a eterna rival Lazio e a Juventus competem na outra chave.

Com vários desfalques, o treinador Zdnek Zeman surpreendeu, e escalou a equipe num ousado 3-4-3, batendo de frente com a Fiorentina de Montella, armada no 3-5-2. Sem contar com Totti, machucado, Osvaldo e Lamela, suspensos, Zeman também teve um problema de última hora: o goleiro Stekelenburg foi barrado, com dores, pouco antes da partida. O treinador também não pode contar com o meia brasileiro Marquinho, afastado por questões disciplinares (a negociação do jogador com o Grêmio parece estar cada vez mais forte).

Com o meio-campo povoado, as duas equipes não tiveram lá muitas oportunidades na primeira etapa. A Fiorentina era mais perigosa, e chegava bem ao ataque, mas não conseguia acertar suas finalizações. Parte das boas jogadas do ataque da Viola eram travados pelo zagueiro Leandro Castán, que fez boa partida. Na melhor das chances do primeiro tempo, aos 40 minutos, Aquilani chutou e o goleiro Goicoechea, batido, deu sorte vendo a bola bater na trave e sair do perigo.

Na volta do intervalo, a Roma voltou atacando mais, e quase abriu o placar aos 49 minutos. Passe de Tomovic para Destro, que finalizou para o gol, mas o brasileiro Neto salvou os donos da casa. Apesar de mais volume de jogo, as chances não se concretizavam, e o jogo foi ficando morno, tal como a primeira etapa. O goleiro Goicoechea vinha tendo uma boa atuação, mas falhou aos 82: Ljajic não conseguiu aproveitar a chance.

Nos acréscimos, duas chances incríveis. Primeiro, Borja Valero acertou a trave. Depois, do outro lado do campo, Destro teve a chance, mas a defesa da Fiorentina salvou em cima da linha. 0 a 0, e mais uma partida da Coppa Italia decidida na prorrogação: Todos os semifinalistas jogaram prorrogação ao menos uma vez no torneio.

O ritmo cauteloso imperou no começo do tempo extra, mas aos sete minutos, os visitantes abriram o placar.: jogada de Pjanic para Destro, que teve o trabalho de mandar para a rede do Artemio Franchi. Desesperada em busca do empate, a Viola foi pra cima, com Cuadrado: o lateral chutou na trave, e, no rebote, sua cabeçada foi defendida por Goicoechea.

A Roma se defendeu muito no restante da prorrogação, e, apesar da pressão da Viola, não se cedeu. Ainda houve tempo do brasileiro Taddei ser expulso, após dura falta em Borja Valero, já no fim da partida. Nos acréscimos, Cuadrado e Dodô se desentenderam, e o árbitro Nicola Rizzoli não teve dúvida: deu cartão vermelho para os dois, e encerrou o jogo pouco tempo depois. Vitória da Roma, que segue em busca de seu 10º título.