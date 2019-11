Azzurra apresenta uniforme da Copa das Confederações

Nesta segunda-feira (18), a Puma promoveu o lançamento dos novos uniformes da Itália, que serão usados na Copa das Confederações, disputada em junho, no Brasil. Segundo a fabricante, as peças foram desenvolvidas com uma nova tecnologia, e são feitas especialmente para a disputa do campeonato que servirá como teste para a Copa do Mundo no ano que vem.

O evento, que ocorreu em Coverciano, centro de treinamento da Azzurra em Florença, contou com a presença do técnico Cesare Prandelli e de Andrea Pirlo e Gianluiggi Buffon, jogadores da Juventus e estrelas da seleção. Diamanti, do Bologna, e Chiellini, também da Juve, serviram de modelos. "Vestir essa camisa me enche de orgulho. Estou empolgado e confiante com a possibilidade de representar nossa nação na Copa das Confederações", declarou o zagueiro bianconero.

A camisa tem um novo design, com detalhes em alto relevo entre tons mais claros e mais escuros do azul. Na gola, faixas fluorescentes de outro tom azulado. Nas mangas, detalhes em verde e vermelho, representando a bandeira italiana. O novo uniforme também é um marco para a Puma, que faz seu primeiro material feito em poliéster 100% reciclável.

A Itália disputará a Copa das Confederações por ter sido vice-campeã da última Eurocopa, já que a Espanha, seleção vencedora, já tinha sua vaga por ter conquistado a última Copa do Mundo. A estreia do novo uniforme será nesta quinta-feira (21), quandro a Squaddra Azzurra disputará amistoso contra a Seleção Brasileira, na Suiça. O treinador italiano já convocou a equipe que medirá forças contra o Brasil.



Foto: Divulgação/Puma