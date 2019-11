Chiellini não enfrentará o Brasil e é dúvida na Azzurra para as eliminatórias

Depois dos conhecidos desfalques brasileiros, como Lucas, Paulinho e Ramires, o confronto entre Brasil e Itália, nesta quinta-feira na Suiça, terá mais um jogador do lado de fora do campo. Trata-se do zagueiro/lateral Giorgio Chiellini, titular absoluto da Azzurra, mas que não se recuperou de lesão sofrida no último final de semana.

No sábado, pela 28ª rodada da Serie A, Chiellini saiu machucado da partida entre Juventus e Bologna. Os bianconeri venceram o embate, mas perderam o jogador, com uma lesão no tornozenlo. Havia uma dúvida por trás da presença do jogador no amistoso, mas qualquer hipótese foi descartada pela Itália. "Reavaliamos Giorgio nesta manhã. Ele melhorou com a fisioterapia, mas não será o suficiente para enfrentar o Brasil", disse Enrico Castellacci, médico da Azzurra, que também confirmou que o defensor não está garantido no duelo contra Malta, na terça-feira, pelas eliminatórias.



Chiellini comemora com Bonucci e Barzagli: trio da Juve não estará junto em campo contra o Brasil

Mesmo com a lesão de Chiellini, a defesa italiana deverá ser formada por atletas da líder do campeonato. Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci, em boa fase na Vecchia Signora, farão a dupla na zaga, enquanto o goleiro será o capitão Gianluiggi Buffon, uma das estrelas da Juventus. A única dúvida é se o técnico Cesare Prandelli manterá o esquema com três zagueiros, normalmente utilizado. As opções são Davide Astori (Cagliari) e Andrea Ranocchia (Internazionale).

Além do trio bianconero na defesa, dois meio-campistas que atuam na Juve devem começar jogando contra o Brasil: Pirlo e Marchisio continuam em boa fase, e provavelmente atuarão juntos. No ataque, a defesa brasileira terá que enfrentar a dupla do Milan: El Shaarawy e Balotelli.