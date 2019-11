Internazionale - Juventus: Derby d'Italia em busca dos objetivos

Abrindo a reta final da Serie A 2012/2013, as coisas parecem estar como eram previstas no começo da temporada, principalmente entre o Derby d'Italia. Enquanto a forte Juventus vai firme rumo ao bicampeonato, a desfigurada Internazionale briga para disputar as competições europeias. Agora, abrindo a 30ª rodada dois dos maiores times da Itália se enfrentam, tentando garantir seus objetivos.

A Juve, líder com 65 pontos - nove de vantagem para o Napoli, segundo colocado -, busca a vitória para, quem sabe, ficar a 12 pontos de distância, onde faltariam seis rodadas. Uma mão na taça. A Internazionale, por outro lado, está em quinto lugar, com 47 pontos. Com um jogo a menos que os adversários, quer vencer o Derby, em casa, para ficar mais perto do rival Milan, atual terceiro colocado, e que hoje estaria na Uefa Champions League.

Juve tem vantagem no Derby

Desde o primeiro embate, em 14 de novembro de 1909, foram 214 confrontos entre Juve e Inter. O clube de Turim leva boa vantagem, tendo vencido 94 desses confrontos, e marcado 305 gols. O lado azul de Milão conta com 268 gols marcados, e 67 vitórias. O último embate acabou com vitória nerazzurri, e a última decisão de título entre as equipes também: Juventus e Inter entraram em campo para decidir o campeão da Supercoppa de 2005. Com gol de Juan Sebástian Verón na prorrogação, o título foi para Milão.

No primeiro turno, Inter acabou com invencibilidade bianconera

A Juve tinha conquistado o título de maneira invicta. Com 48 jogos sem perder, mirava o recorde de 58 partidas invictas do Milan, entre 91 e 93. Mas foi receber a Inter, no Juventus Stadium, e simplesmente não teve forças. O jogo parecia caminhar para mais uma vitória bianconera, com um gol de Arturo Vidal, logo no primeiro minuto de jogo. A Inter, porém, fazendo seu melhor jogo na temporada até então, virou o confronto para 3 a 1, com dois gols de Diego Milito e um de Rodrigo Palacio.

Olho no Bayern

Mesmo que a Juve queira a vitória para ficar mais perto do título, não dá para dizer que a cabeça dos bianconeri não esteja na próxima terça-feira. Assim que jogar contra a Inter, o elenco da Juventus já se prepara para viajar para a Alemanha, onde enfrentará o poderoso Bayern, no primeiro duelo das quartas de final da Uefa Champions League. Com a Serie A praticamente em mãos, o técnico Antonio Conte até pensou em poupar alguns atletas no Derby deste sábado, mas decidiu ir com força máxima. O que não significa que a Juve irá fraca para o duelo de terça-feira.

Prováveis escalações

Fique de olho

Rodrigo Palacio: quando, na vitória da Inter no primeiro turno, Palacio marcou o terceiro gol nerazzurri , poucos achavam que o atacante argentino se tornaria peça tão importante. Desde a lesão do também argentino Milito, o camisa 8 chamou a responsabilidade para si, e é o artilheiro da Inter na temporada: entre Serie A, Coppa e Europa League, foram 19 tentos anotados, em 36 jogos. Ao lado de Cassano, Palacio achou um excelente parceiro para o ataque do clube de Milão. E, inspirado em partidas importantes, pode fazer a diferença contra a Juve.





Arturo Vidal: é verdade que o ataque da Juve é bem democrático - os artilheiros, Quagliarella e Giovinco, tem 11 gols cada, enquanto o meia Marchisio tem 7 - , e que o veterano Andrea Pirlo comanda o time. Mas uma das peças mais importantes das boas recentes campanhas da Juve se chama Arturo Vidal. O volante, que veio do Bayer Leverkusen, fez uma ótima primeira temporada com a camisa bianconera, e vai apresentando um futebol até melhor em 2012/2013. Jogando no meio, mas com excelente chegada ao ataque, Vidal, que já marcou 10 tentos nessa temporada, é um dos pilares do time de Antonio Conte. É bom ficar de olho no chileno: quando menos se espera, ele aparece na área para decidir.