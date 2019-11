Barcelona - Mallorca: Duelo em Camp Nou, sem Lionel Messi

Barcelona e Mallorca se enfrentam neste domingo (07) no estádio Camp Nou, em Barcelona, por partida válida pela 30ª rodada do campeonato espanhol. A equipe catalã é líder da competição com 75 pontos, enquanto o Mallorca figura a zona de rebaixamento com 24 pontos, ocupando a 19ª colocação.

O Mallorca vem de uma derrota na última rodada. Mesmo jogando em casa, a equipe acabou perdendo para o lanterna Deportivo La Coruña por 3 a 2 e se complicou ainda mais na competição. Já o Barcelona, foi até a França enfrentar o Paris Saint-Germain e saiu do estádio Parc des Princes com um empate por 2 a 2 e a vantagem para o jogo de volta. Pelo campeonato espanhol, empatou por 2 a 2 com o Celta de Vigo, no estádio Balaídos.

Vitória catalã no primeiro turno

No primeiro turno, Barcelona e Mallorca se enfrentaram pela 11ª rodada, no estádio Iberostar. Na ocasião, o Barcelona detinha o melhor ínicio de turno da história da liga espanhola com 9 vitórias em 10 jogos.

Logo no primeiro tempo a equipe de catalunha já definiria a partida. Xavi abriu o placar aos 28 minutos, Messi ampliou a vantagem aos 44 e Tello definiu placar da primeira etapa aos 45. Relaxado com a vantagem de 3 a 0 o Barcelona deu espaços e o Mallorca diminuiu aos 55 e 58 com Mikael Pereira e Víctor, mas Messi, aos 70, deu números finais a partida. 4 a 2.

Desfalcado de seu maior craque

Este será o primeiro jogo em que o Barcelona entrará em campo sem o seu principal astro. O argentino Lionel Messi que saiu no intervalo da partida contra o PSG com uma lesão muscular no joelho direito é desfalque. O jogador realizará exames médicos para saber se terá condições de voltar a atuar no meio de semana em jogo válido pela Liga dos Campeões. Outro desfalque da equipe catalã é Javier Mascherano, que ficará fora de combate por cerca de 6 semanas.

Prováveis escalações